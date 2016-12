foto Ansa

19:54

- Un italiano di 26 anni è stato investito da un convoglio della metropolitana a Milano. L'uomo, trasportato in ospedale, è in gravi condizioni. Dalle telecamere a circuito chiuso sembra, riferiscono i carabinieri, che il ragazzo si sia gettato volontariamente sotto il convoglio in arrivo. Secondo quanto si apprende, il macchinista ha visto il giovane lanciarsi sui binari e ha frenato immediatamente, evitando un impatto ancora più violento.