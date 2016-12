foto Ansa

12:30

- "I genitori non sono gli amici o i padroni della vita dei loro figli, ma custodi di questo dono incomparabile di Dio". Lo ha detto Benedetto XVI all'angelus, ricordando il ruolo insostituibile della famiglia. "L'amore, la fedeltà e la dedizione di Maria e Giuseppe - ha affermato - siano di esempio per tutti gli sposi cristiani". "Oggi - ha aggiunto - è doverosa una preghiera speciale per tutte le famiglie del mondo".