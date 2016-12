Capodanno: il cenone è anti-crisi e made in Italy

- I prodotti made in Italy protagonisti del canone di Capodanno ai tempi della crisi economica. A dirlo un'indagine Coldiretti/Swg secondo cui a farla da padrone sulle tavole degli italiani saranno cibi nostrani a discapito di ciliegie, ananas, caviale e champagne. Le pietanze più apprezzate saranno cotechino (+8%, le lenticchie (+14%), la frutta di stagione (+15%) e lo spumante (+20), mentre in totale la spesa per i festeggiamenti si aggirerà intorno ai 2 miliardi di euro (-3%) rispetto all'anno scorso.

In particolare in base ai dati ben 44 milioni (87%) di italiani sceglieranno di brindare all'anno nuovo con le bollicine nostrane, mentre il panettone ha la meglio sul pandoro con i suoi 40 milioni di estimatori, ben 6 in più del dolce di Verona. Vero boom, infine, per le lenticchie che, in un momento di difficolta', sono chiamate a portar fortuna nei piatti di 39 mln di italiani (il 78%) insieme al cotechino o allo zampone (lo mangeranno in 31 mln pari al 62%).

Su queste cifre si è espresso il presidente della coldiretti Sergio Marini che ha dichiarato: "Il Made in italy alimentare e' apprezzato in tutto il mondo dove le nostre esportazioni nel 2012 hanno raggiunto il valore record di 31 miliardi di euro (+ 5%)" sottolineando come sia "importante che gli italiani riconoscano sempre di piu' il valore aggiunto della produzione nazionale che e' leader in qualita', sicurezza e sostenibilita' ambientale".