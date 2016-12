Con l'anticiclone il 2013 inizia col bel tempo Notte di San SiIvestro: occhio alla nebbia

- L’Italia si avvia verso la fine di questo 2012 con una situazione meteorologica tutto sommato tranquilla. Grazie all’Anticiclone di Capodanno, ossia al ritorno, seppur timido, dell’alta pressione, questi ultimi giorni dell’anno saranno infatti caratterizzati da prevalenza di tempo bello. Attenzione però alle nebbie in Valpadana e alle locali gelate notturne al Centronord: in queste regioni, infatti, le temperature minime risulteranno per lo più sotto lo zero. Temperature massime generalmente in linea con le medie stagionali: freddo normale, dunque, per il periodo. Poi, con l’inizio del 2013, tempo in peggioramento per l’arrivo della perturbazione numero 1 di gennaio. Si tratta di un nuovo sistema nuvoloso che già nel pomeriggio di martedì 1° gennaio porterà piogge al Nordovest: precipitazioni che poi, mercoledì 2 gennaio, si estenderanno anche al Nordest e al Tirreno. Giovedì 3, infine, le piogge potrebbero raggiungere anche il Sud e il versante adriatico.

PREVISIONE PER OGGI (DOMENICA 30 DICEMBRE)

Quella di oggi sarà una giornata soleggiata in gran parte dell’Italia: soltanto un po’ di nuvolosità innocua sulle Alpi di confine, su Sardegna occidentale, Calabria meridionale, settori settentrionali e orientali della Sicilia. I banchi di nebbia presenti questa mattina attorno al corso del Po tenderanno a dissolversi per poi tornare a formarsi nella prossima notte. Dopo una mattinata fredda con gelate diffuse al Centronord, temperature massime pomeridiane in lieve calo al Nord e in generale non oltre i 10 gradi, in leggero rialzo invece al Centrosud e comprese per lo più tra 10 e 15 gradi. Un po’ ventoso su Mare e Canale di Sardegna e tra il Canale d’Otranto e lo Ionio.

TEMPERATURE MASSIME DI OGGI (DOMENICA 30 DICEMBRE)

In questi giorni le temperature diurne si attesteranno su valori per lo più compresi nelle medie stagionali. Avvertiremo quindi un freddo normale per il periodo. Ecco i valori previsti per le ore centrali di oggi in alcune città italiane:

Milano 8 gradi

Torino 8 gradi

Bologna 7 gradi

Venezia 8 gradi

Firenze 12 gradi

Perugia 10 gradi

Pescara 12 gradi

Roma 12 gradi

Bari 12 gradi

Napoli 14 gradi

Catania 16 gradi

Cagliari 16 gradi

ATTENZIONE ALLE LOCALI GELATE NOTTURNE AL CENTRONORD

Nella notte tra oggi e domani avremo temperature sotto lo zero in gran parte del Centronord. In particolare, queste sono le minime previste in alcune città centrosettentrionali per la prossima notte:

Aosta - 4 gradi

Milano - 2 gradi

Bolzano - 3 gradi

Rimini - 3 gradi

Firenze - 2 gradi

Perugia - 4 gradi

Pescara 0 gradi

PROSEGUE L’ALLERTA VALANGHE SULLE ALPI

Si consiglia di prestare la massima attenzione laddove vengano praticate attività di alpinismo o sci fuori pista sulle zone alpine. I forti venti settentrionali di questi giorni in montagna stanno contribuendo a creare accumuli potenzialmente pericolosi. Prosegue dunque l’allarme-valanghe. In particolare, oggi (domenica 30 dicembre) avremo un rischio da marcato (tipo 3) a moderato (tipo 2) su quasi tutto l’arco alpino (fonte: www.aineva.it).

NOTTE DI SAN SILVESTRO: ATTENZIONE ALLE NEBBIE IN PIANURA PADANA E ALLE DEBOLI GELATE AL CENTRONORD

La notte di San Silvestro sarà caratterizzata da tempo per lo più discreto, con prevalenza di cieli sereni. Tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da Ovest. Si consiglia però di prestare attenzione alle nebbie che si formeranno in Pianura Padana e sulle coste dell'alto Adriatico e alle deboli gelate al Centronord.

LE TEMPERATURE MINIME DI SAN SILVESTRO

Nella notte di San Silvestro al Centronord avremo temperature diffusamente sotto lo zero. Qualche grado in più invece al Sud. Possibilità dunque di locali gelate notturne, seppur generalmente deboli, al Centronord. Ecco le temperature minime previste per la notte che ci porterà al 2013:

Bolzano: - 4 gradi

Rimini: - 3 gradi

Bologna: - 2 gradi

Milano: - 2 grado

Torino: - 3 gradi

Perugia: - 3 gradi

Ancona: - 2 gradi

Firenze: 0 gradi

Roma: 3 gradi

Napoli: 3 gradi

Palermo: 6 gradi

CAPODANNO: LA GIORNATA INIZIA CON NUBI AL NORDOVEST E SUL MEDIO TIRRENO, POI TRA POMERIGGIO E SERA ARRIVANO LE PRIME PIOGGE

Il primo giorno di gennaio inizierà con un graduale aumento delle nubi al Nordovest, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna; bel tempo nel resto del Paese. Tra pomeriggio e sera il tempo inizierà a peggiorare e avremo le prime piogge a partire dal Nordovest. Nella notte le piogge si estenderanno anche alla Toscana.

LA PERTURBAZIONE N. 1 DI GENNAIO: ECCO LA SUA EVOLUZIONE

Martedì 1° gennaio: in mattinata aumenterà la nuvolosità al Nordovest, sulla Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche. Poi, tra pomeriggio e sera, prime piogge al Nordovest e, nella notte, anche sulla Toscana.

Mercoledì 2 gennaio: precipitazioni diffuse al Nord e sulle regioni tirreniche.

Giovedì 3 gennaio: le piogge potrebbero spostarsi al Sud e sul versante adriatico.

TRA IL 2 E IL 3 GENNAIO TORNA LA NEVE AL NORD FINO A QUOTE COLLINARI

La perturbazione numero 1 di gennaio riporterà la neve fino a quote collinari sulle regioni settentrionali. In particolare, tra il pomeriggio di martedì 1° gennaio e la giornata di mercoledì 2 avremo nevicate sulle regioni settentrionali localmente fino a 400-500 metri. Sulle Alpi sono previsti accumuli anche di 20-30 cm.

CALO TERMICO TRA IL 2 E IL 3 GENNAIO

Mentre in questi giorni le temperature si attesteranno su valori in generale normali per il periodo, tra mercoledì 2 gennaio e giovedì 3 assisteremo a un calo termico su tutto il Paese.