Il nuovo anno riporta il maltempo

La situazione in Europa 10:30 - Oggi ancora un po' di nuvole, qualche pioggia e molto vento sulle regioni meridionali, poi grazie alla presenza dell'Anticiclone di Capodanno, un'area di alta pressione, gli ultimi giorni del 2012, compresa la notte di S.Silvestro, saranno caratterizzati da prevalenza di tempo bello. Poi, con l'inizio del nuovo anno, tempo in peggioramento per l'arrivo della perturbazione numero 1 di gennaio, con piogge anche forti. - Oggi ancora un po' di nuvole, qualche pioggia e molto vento sulle regioni meridionali, poi grazie alla presenza dell'Anticiclone di Capodanno, un'area di alta pressione, gli ultimi giorni del 2012, compresa la notte di S.Silvestro, saranno caratterizzati da prevalenza di tempo bello. Poi, con l'inizio del nuovo anno, tempo in peggioramento per l'arrivo della perturbazione numero 1 di gennaio, con piogge anche forti.

Quindi oggi nuvole al Sud, con qualche pioggia residua su Salento, Calabria e Sicilia Settentrionale, mentre le montagne della Calabria verranno imbiancate da deboli nevicate oltre 1000-1200 metri. Temperature massime ovunque in calo e in generale nella norma o di poco al di sopra. Ventoso al Sud per freddi venti di Tramontana con raffiche fino a 60-70 Km/h.



Forti venti di Tramontana si stanno facendo sentire al Sud. Stamattina alle 8:00 a Monte S. Angelo (FG) sono state registrate raffiche fino a 64 Km/h, a Campobasso fino a 57 Km/h, a Trevico (AV) fino a 68 Km/h, a Brindisi fino a 53 Km/h, a Santa Maria di Leuca (LE) fino a 55 Km/h, a Crotone fino a 61 Km/h, a Reggio Calabria fino a 59 Km/h, a Messina fino a 42 Km/h e a Catania Fontana Rossa fino a 42 Km/h. Nella seconda parte della giornata il vento tenderà ad attenuarsi.



EFFETTO WIND CHILL AL SUD

Oggi si chiude la parentesi primaverile al Sud. Oltre a portare un deciso calo termico, i venti di Tramontana accentuano la sensazione di freddo. Si tratta dell'effetto WIND CHILL, che renderà ancora più brusco il passaggio dal clima primaverile di Natale a un clima decisamente più invernale.



CALO TERMICO

Dopo il notevole rialzo di ieri al Nord, soprattutto sul Nordovest, dovuto ai venti di Foehn, le temperature massime di oggi saranno in calo: Milano passerà da 16 gradi di ieri ai 10 gradi, Torino da 14 gradi a 9 gradi, Bergamo da 15 gradi a 10 gradi, Bologna da 14 gradi a 10 gradi. Anche nel resto del nostro Paese le temperature sanno in calo; l'inverno sta facendo irruzione anche al Sud. Di seguito alcune città dove il calo sarà più evidente: Firenze passerà da 17 gradi a 13 gradi, Roma da 16 gradi a 13 gradi, Pisa da 18 gradi a 12 gradi, Campobasso da 8 gradi a 5 gradi, Crotone da 16 gradi a 13 gradi, Napoli da 17 gradi a 13 gradi, Reggio Calabria da 18 gradi a 15 gradi. Per quanto riguarda le temperature minime, nella prossima notte avremo deboli gelate al Centronord.



Domenica cielo nuvoloso in Sardegna, ma senza piogge. In generale sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia. Al mattino nebbie anche fitte in Pianura Padana e qualche banco di nebbia anche nelle valli di Umbria e Toscana. Temperature minime quasi ovunque in calo, con deboli gelate al Centronord; massime in ulteriore diminuzione al Nord, stazionarie o in leggero rialzo altrove.



PROSEGUE L'ALLERTA VALANGHE: OGGI RISCHIO DA MARCATO A MODERATO SULLE ALPI

Si consiglia di prestare la massima attenzione laddove vengano praticate attività di alpinismo o sci fuori pista sulle zone alpine. I forti venti settentrionali di questi giorni in montagna stanno contribuendo a creare accumuli potenzialmente pericolosi. Prosegue dunque l'allarme-valanghe. In particolare, oggi avremo un rischio da marcato (tipo 3) a moderato (tipo 2) su quasi tutto l'arco alpino (fonte: www.aineva.it).



SAN SILVESTRO

Per la notte che ci porterà nel 2013, il tempo si manterrà per lo più discreto, con prevalenza di cieli sereni. Un po' più di nuvole si faranno vedere su Calabria, Isole maggiori e Alpi. Attenzione alle nebbie che si formeranno in Pianura Padana e sulle coste dell'alto Adriatico e alle deboli gelate al Centronord.



CON L'INIZIO DEL 2013 ARRIVA ANCHE LA PERTURBAZIONE N. 1 DI GENNAIO

Tra l'1 e il 2 una nuova perturbazione riporterà pioggia su gran parte dell'Italia; il peggioramento partirà dal Nordovest dove le prime piogge potrebbero già arrivare l'1 sera per poi estendersi successivamente al Nordest e il 2 anche al Centro, Campania e Sardegna. Tornerà la neve in montagna e a quote collinari. Tra il 2 e il 3 ci sarà un calo termico su tutto il nostro Paese per le correnti fredde che seguono la perturbazione.