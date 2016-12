foto Tgcom24 15:27 - Sarebbe stato appiccato all'altezza degli organi genitali il fuoco che ha poi avvolto e ucciso, dopo due giorni di agonia, l'imprenditore agricolo 51enne di Brindisi Damiano De Fazio, morto stamni nell'ospedale Perrino di Brindisi. L'uomo, proprietario di una piccola azienda agricola, era stato ricoverato con ustioni sul 95% del corpo dopo essere stato soccorso, nella notte di Natale, ancora avvolto dalle fiamme, da una guardia giurata che lo aveva trovato nelle campagne di Mesagne. - Sarebbe stato appiccato all'altezza degli organi genitali il fuoco che ha poi avvolto e ucciso, dopo due giorni di agonia, l'imprenditore agricolo 51enne di Brindisi Damiano De Fazio, morto stamni nell'ospedale Perrino di Brindisi. L'uomo, proprietario di una piccola azienda agricola, era stato ricoverato con ustioni sul 95% del corpo dopo essere stato soccorso, nella notte di Natale, ancora avvolto dalle fiamme, da una guardia giurata che lo aveva trovato nelle campagne di Mesagne.

Il punto di avvio del rogo, spiegano gli investigatori, è un particolare importante dal punto di vista delle indagini. Per avere la certezza di dove sia stato appiccato il fuoco si attende l'esame autoptico, a conclusione del quale si stabilirà l'entità delle ferite da ustione in quella zona, oltre ad accertare se vi è stata colluttazione. La squadra mobile di Brindisi e degli agenti del commissariato di Mesagne sta ascoltando numerose persone. Si procede ora per il reato di omicidio, partendo dalle frammentarie indicazioni date dalla vittima prima del ricovero.



Si fa largo l'ipotesi del delitto passionale

Pur non avendo ancora escluso alcuna ipotesi sul movente, si sta scavando in queste ore nella vita e nei rapporti personali di De Fazio: gli investigatori propendono per la pista legata alla sua vita privata. A quanto risulta, infatti, il 51enne, nonostante i piccoli precedenti per truffa e contrabbando, non aveva legami con la criminalità organizzata del luogo. Si fa dunque largo l'ipotesi del delitto passionale. In particolare si cerca tra le donne che l'uomo frequentava.



Le indicazioni date dalla vittima

De Fazio avrebbe detto ai soccorritori di essere stato condotto in contrada Epifani, tra Mesagne e Serranova, luogo del ritrovamento, da tre uomini di Carovigno, comune poco distante. L'imprenditore era uscito di casa nel tardo pomeriggio insieme a una donna che gli aveva offerto un passaggio, perché la sua auto era indisponibile.