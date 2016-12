foto Ansa

- Una coppia di 40enni è stata denunciata nei giorni scorsi per truffa in concorso ai danni di un albergo dai carabinieri di Rosignano Solvay (Livorno). I due, l'uomo originario della provincia di Milano, lei ucraina, avevano soggiornato per 17 giorni in un albergo di Vada (Livorno) lasciando un conto da pagare di 1.275 euro. La coppia aveva anche finto di avere problemi con la carta di credito, prima di allontanarsi e rendersi irreperibile.