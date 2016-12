Meteo, crollo delle temperature al Centrosud

foto Meteo.it Correlati Infografica 11:29 - Un susseguirsi di perturbazioni ma senza fenomeni di rilievo. Questa si conferma la caratteristica della terza decade del dicembre 2012. La perturbazione numero 11 si è già addossata alle Alpi col suo carico di aria fredda. Questo nuovo sistema nuvoloso scivolerà tra stasera e domani verso l'Adriatico e il Sud determinando tempo instabile e ventoso, con un crollo termico anche di 4-8 gradi. - Un susseguirsi di perturbazioni ma senza fenomeni di rilievo. Questa si conferma la caratteristica della terza decade del dicembre 2012. La perturbazione numero 11 si è già addossata alle Alpi col suo carico di aria fredda. Questo nuovo sistema nuvoloso scivolerà tra stasera e domani verso l'Adriatico e il Sud determinando tempo instabile e ventoso, con un crollo termico anche di 4-8 gradi.

Seguirà una situazione più tranquilla grazie all'Anticiclone di Capodanno, che ci accompagnerà fino alle prime ore del 2013. Assisteremo poi a un nuovo probabile peggioramento.



PREVISIONE PER OGGI (GIOVEDI' 27 DICEMBRE)

La giornata odierna inizia con nebbie e nubi basse protagoniste al Nord e al Centro; residue deboli piogge in Calabria. Peggiora sulle Alpi centro-occidentali con possibili nevicate oltre i 1200 metri nelle zone di confine. Cielo in prevalenza nuvoloso nel pomeriggio, con nebbie in qualche caso persistenti in Valpadana e più spazi di sereno su Ponente ligure, Appennino centrale e Lazio; ancora piogge isolate sulla Calabria ionica. Temperature in diminuzione di 2 o 3 gradi al Centrosud, ma ancora oltre la media nonostante il rinforzo del Maestrale.



PREVISIONE PER DOMANI (VENERDI' 28 DICEMBRE)

L’aria fredda che accompagna la perturbazione numero 11 di dicembre, attualmente addossata alle Alpi, scivolerà domani lungo la nostra Penisola, raggiungendo a fine giornata il Sud. Porterà tempo instabile sul medio Adriatico e al Sud con qualche pioggia e qualche rovescio, neve sull'Appennino dall'Abruzzo alla Calabria (in serata fino a 1000 metri), forti venti settentrionali quasi dappertutto che, tra domani e sabato, metteranno fine alla parentesi primaverile al Sud con un calo termico anche di 6-8 gradi. Al Nord questi venti riporteranno invece rasserenamenti: a inizio giornata le nebbie interesseranno il Nordest e l’Emilia Romagna.



PROSEGUE L’ALLERTA VALANGHE: OGGI RISCHIO DA MARCATO A MODERATO SULLE ALPI

Si consiglia di prestare la massima attenzione laddove vengano praticate attività di alpinismo o sci fuori pista sulle zone alpine. Prosegue infatti l’allarme-valanghe. In particolare, oggi avremo un rischio da marcato (tipo 3) a moderato (tipo 2) su quasi tutto l’arco alpino (fonte: www.aineva.it).



L’EVOLUZIONE DELLA PERTURBAZIONE N. 11 DI DICEMBRE

OGGI- La perturbazione numero 11 di dicembre, in arrivo nel pomeriggio di oggi, porterà neve sulle Alpi centro-occidentali di confine a partire dai 1.200 metri. La quota neve si abbasserà progressivamente fino a 800 metri. DOMANI- La perturbazione scivolerà verso i Balcani, portando qualche pioggia sul medio Adriatico e al Sud; essendo seguita da aria più fredda, la perturbazione numero 11 di dicembre farà calare le temperature di 3-4 gradi lungo l’Adriatico e al Sud. Al Nord torneranno locali gelate mattutine, mentre i venti di Foehn avranno il merito di spazzare via le nebbie al Nordovest. Qualche fiocco di neve potrebbe cadere anche sull'Appennino centromeridionale.



SABATO- Ultimi annuvolamenti ma senza particolare rischio di piogge sullo Ionio e in Sicilia.



DA SABATO ALLA NOTTE DI LUNEDI' L’ANTICICLONE DI CAPODANNO RIPORTERA' BEL TEMPO QUASI DAPPERTUTTO

Tra la giornata di sabato 29 dicembre e le prime ore di martedì 1° gennaio assisteremo a un rinforzo dell’alta pressione. Si tratta dell’Anticiclone di Capodanno, che riporterà bel tempo quasi dappertutto. Nella giornata di martedì 1° gennaio, poi, avremo un nuovo probabile peggioramento del tempo.



NEI PRIMI GIORNI DELL'ANNO LA PERTURBAZIONE CHE STA INVESTENDO GLI USA POTREBBE RAGGIUNGERE L'ITALIA

L'intensa perturbazione che sta investendo gli Stati Uniti, causando forte maltempo e alcune vittime, potrebbe raggiungere, sebbene in forma molto più attenuata, il nostro Paese nei primi giorni dell’anno nuovo, riportando piogge e nevicate anche a bassa quota.



DRASTICO CALO DELLE TEMPERATURE AL CENTROSUD

Oggi venti di Maestrale porteranno un primo lieve calo delle temperature al Centrosud. Tra domani e sabato, sempre al Centrosud, assisteremo quindi a un drastico calo termico. Ecco la differenza tra le temperature massime registrate ieri, mercoledì 26 dicembre, e quelle previste per sabato 29 dicembre in alcune città centromeridionali. Roma: da 18 gradi a 12 gradi L’Aquila: da 14 gradi a 5 gradi Campobasso: da 11 gradi a 3 gradi Potenza: da 16 gradi a 5 gradi Napoli: da 19 gradi a 14 gradi Bari: da 20 gradi a 12 gradi Lamezia: da 20 gradi a 14 gradi Palermo: da 19 gradi a 15 gradi Cagliari: da 18 gradi a 15 gradi



EFFETTO WIND CHILL SUL MEDIO ADRIATICO E AL SUD

Si chiude la parentesi primaverile al Sud. Oltre a portare un deciso calo termico, i venti settentrionali (Maestrale e Tramontana) che investiranno fino a sabato il medio Adriatico e il Sud accentueranno la sensazione di freddo. Si tratta dell’effetto WIND CHILL, che renderà ancora più brusco il passaggio dal clima primaverile di Natale a un clima decisamente più invernale.