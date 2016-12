foto Ansa

13:43

- Svaligiata durante le feste natalizie casa Falck, di proprietà di Silvia Urso Falck, che al momento del furto non si trovava in casa. I ladri, che hanno smurato una cassaforte di medie dimensioni, hanno portato via alcuni preziosi tra cui un anello con tre diamanti da circa 60 mila euro, ori vari per altri 20-30 mila euro, orologi in oro, gemelli antichi, libretti di deposito, per un valore complessivo stimato in circa 200 mila euro.