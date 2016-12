Meteo, in arrivo la pioggia anche al Sud

foto Meteo.it Correlati Meteo, in arrivo la pioggia al Sud

La situazione in Europa 10:36 - La perturbazione numero 10 scivola oggi verso sud portando un po' di instabilità al Centro e, verso sera, anche al Meridione. Tempo in miglioramento al Nordovest, con rasserenamenti a Torino e Milano, grazie a deboli venti di Foehn. A partire dal tardo pomeriggio torneranno le nebbie, anche fitte, in Val Padana. - La perturbazione numero 10 scivola oggi verso sud portando un po' di instabilità al Centro e, verso sera, anche al Meridione. Tempo in miglioramento al Nordovest, con rasserenamenti a Torino e Milano, grazie a deboli venti di Foehn. A partire dal tardo pomeriggio torneranno le nebbie, anche fitte, in Val Padana.

Tra domani e venerdì arriverà la perturbazione numero 11 di dicembre che porterà neve a partire dagli 800 metri sulle Alpi occidentali di confine e qualche debole pioggia anche al Centrosud. Gli ultimi giorni dell'anno vedranno il Nord Europa investito da una serie di intense perturbazioni atlantiche che causeranno abbondanti precipitazioni e venti burrascosi.



Il maltempo andrà a interessare anche parte dell'Europa Centrale e Orientale, mentre l'Italia verrà solo lambita dalle frange più deboli di queste perturbazioni, le quali saranno causa più che altro di continue oscillazioni delle temperature intorno ai valori normali.



Le previsione per Santo Stefano

Al mattino ancora piogge su gran parte del Nord con nevicate a quote elevate sull'arco alpino; piogge anche in Toscana e ovest Sardegna. Moderata nuvolosità nel resto dell'Italia, con la presenza di banchi di nebbia, specie lungo le coste del medio Adriatico. Dal pomeriggio migliora decisamente al Nordovest grazie anche a deboli venti di Foehn. Ancora maltempo al Nordest ed Emilia Romagna, con piogge più forti in Friuli Venezia Giulia; le piogge si estendono a Marche, Umbria, Lazio e alta Campania. Alla sera qualche pioggia anche su Abruzzo e Molise, mentre migliora gradualmente al Nordest e in Toscana.



Temperature ancora sopra la media, con valori massimi in rialzo di 3 o 4 gradi sulle pianure del Nordovest, in calo su Alpi e Sardegna. Venti intensi di Maestrale in Sardegna, di Libeccio al Sud. A Palermo già raggiunti i 19 gradi, 16 gradi a Reggio Calabria, 15 gradi a Sassari.



Da giovedì perturbazione numero 11

Giovedì 27 dicembre arriverà la perturbazione numero 11 di dicembre che porterà, dal pomeriggio, neve sulle Alpi occidentali di confine a partire dai 1.200 metri. La quota neve si abbasserà progressivamente fino a 800 metri. Le nevicate potrebbero interessare anche l'Appennino Centromeridionale. Venerdì 28 la perturbazione scivolerà verso i Balcani, portando qualche pioggia al Centrosud e le temperature subiranno un generico calo di 3-4 gradi. Al Nord torneranno le gelate mattutine, ma i venti di Foehn spazzeranno via le nebbie. Nel fine settimana ci sarà ancora un po' di instabilità al Sud.