- Benedetto XVI esorta gli italiani a favorire "lo spirito di collaborazione per il bene comune" e riflettere "sulla gerarchia di valori con cui attuare le scelte più importanti". Nel suo augurio di buon Natale agli abitanti di Roma e dell'Italia, durante il messaggio Urbi et Orbi, il Pontefice auspica che "l'amore di Dio per gli uomini ravvivi la volontà di essere solidali e doni a tutti la speranza che viene da Dio".