foto Ap/Lapresse Correlati Il messaggio di Benedetto XVI

La messa in San Pietro

Il Natale nel mondo

"Basta violenza in nome di Dio"

Il tweet del Papa sul presepe 12:47 - "Cessi lo spargimento di sangue in Siria, si facilitino i soccorsi ai profughi e agli sfollati, e tramite il dialogo si persegua una soluzione politica al conflitto". E' l'appello del Papa, nel suo messaggio natalizio Urbi et Orbi. "La pace germogli per la popolazione siriana - ha detto Benedetto XVI - profondamente ferita e divisa da un conflitto che non risparmia neanche gli inermi e miete vittime innocenti". - "Cessi lo spargimento di sangue in Siria, si facilitino i soccorsi ai profughi e agli sfollati, e tramite il dialogo si persegua una soluzione politica al conflitto". E' l'appello del Papa, nel suo messaggio natalizio Urbi et Orbi. "La pace germogli per la popolazione siriana - ha detto Benedetto XVI - profondamente ferita e divisa da un conflitto che non risparmia neanche gli inermi e miete vittime innocenti".

"Pace germogli in Medioriente"

"La pace germogli nella Terra dove è nato il Redentore, ed Egli doni a Israeliani e Palestinesi il coraggio di porre fine a troppi anni di lotte e di divisioni, e di intraprendere con decisione il cammino del negoziato", ha aggiunto Benedetto XVI. Poi l'appello per i Paesi del Nord Africa "che attraversano una profonda transizione alla ricerca di un nuovo futuro" perché i cittadini "costruiscano insieme società basate sulla giustizia, il rispetto della libertà e della dignità di ogni persona".



"Basta agli attacchi contro i cristiani"

Il Natale, continua Benedetto XVI, "favorisca il ritorno della pace nel Mali e della concordia in Nigeria, dove efferati attentati terroristici continuano a mietere vittime, in particolare tra i cristiani". Il Papa quindi ha invocato "aiuto e conforto ai profughi dell'Est della Repubblica Democratica del Congo" e "pace al Kenya, dove sanguinosi attentati hanno colpito la popolazione civile e i luoghi di culto".



"Gli italiani riflettano sui valori"

Benedetto XVI esorta poi gli italiani a favorire "lo spirito di collaborazione per il bene comune" e riflettere "sulla gerarchia di valori con cui attuare le scelte più importanti". Nel suo augurio di buon Natale agli abitanti di Roma e dell'Italia, il Pontefice auspica che "l'amore di Dio per gli uomini ravvivi la volontà di essere solidali e doni a tutti la speranza che viene da Dio".