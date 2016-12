foto Twitter

08:24

- Nella notte di Natale, il Papa si riaffaccia su Twitter. "Il presepe che si faceva insieme nella nostra casa mi dava grande gioia. Aggiungevamo figure ogni anno e usavamo muschio per decorarlo", è il nuovo tweet comparso poco dopo mezzanotte nell'account @Pontifex di Benedetto XVI, in otto lingue, in risposta alla domanda ricevuta dagli 'amici' tramite il social network: "Quale tradizione familiare natalizia della sua infanzia ricorda ancora?".