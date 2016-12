foto Ansa

- Nell'omelia della messa di Natale, papa Benedetto XVI ha avuto un pensiero per il Medioriente. "Preghiamo perché Israeliani e Palestinesi possano sviluppare la loro vita nella pace dell'unico Dio e nella libertà. Preghiamo anche per i Paesi circostanti, per il Libano, per la Siria, per l'Iraq e cosìvia: affinché lì si affermi la pace", ha affermato il Pontefice dalla basilica di San Pietro.