Benedetto XVI durante la messa della notte di Natale, dalla basilica di San Pietro, eleva una preghiera di pace a Dio: "Le spade siano forgiate in falci", "al posto degli armamenti per la guerra subentrino aiuti per i sofferenti". Poi, "illumina le persone che credono di dover esercitare violenza nel tuo nome, affinché imparino a capire l'assurdità della violenza".

"Chi respinge profughi e migranti, respinge Dio"

Quando si respingono profughi e immigrati, "non è forse proprio Dio stesso ad essere respinto da noi?", chiede poi il Papa.



"Non abbiamo tempo per Lui"

Benedetto XVI aggiunge che "non abbiamo tempo per Lui", "non c'è lo spazio per Lui. Noi vogliamo noi stessi, vogliamo le cose che si possono toccare, la felicità sperimentabile, il successo dei nostri progetti personali e delle nostre intenzioni". "Siamo completamente 'riempiti' di noi stessi - prosegue il Papa -, così che non rimane alcuno spazio per Dio". "E per questo - aggiunge - non c'è neppure spazio per gli altri, per i bambini, per i poveri, per gli stranieri".



"Dove Dio viene dimenticato non c'è neppure pace"

"Dove non si dà gloria a Dio, dove viene dimenticato o addirittura negato, non c'è neppure pace", prosegue il Santo Padre. "Se un qualche uso indebito della religione nella storia è incontestabile, non è tuttavia vero che il 'no' a Dio ristabilirebbe la pace", dice poi contro le teorie per cui sono le religioni la causa delle guerre.



"Israeliani e Palestinesi possano vivere in pace"

"Preghiamo perché Israeliani e Palestinesi possano sviluppare la loro vita nella pace dell'unico Dio e nella libertà. Preghiamo anche per i Paesi circostanti, per il Libano, per la Siria, per l'Iraq e cosìvia: affinché lì si affermi la pace".



"Cristiani non lascino la Terra Santa"

Benedetto XVI auspica che le popolazioni cristiane non siano costrette a lasciare la Terra Santa e i Paesi del Medio Oriente: "Che i cristiani in quei Paesi dove la nostra fede ha avuto origine possano conservare la loro dimora; che cristiani e musulmani costruiscano insieme i loro Paesi nella pace di Dio".