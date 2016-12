foto Meteo.it Correlati Meteo: Natale "tropicale" al Sud

La situazione in Europa 17:18 - L'alta pressione che si protende dal Nord Africa, l'Anticiclone di Natale, darà i suoi massimi effetti tra oggi e domani con un sensibile rialzo termico soprattutto al Centro-sud, dove in molte zone si toccheranno i 20 gradi. Il Nord verrà lambito da umide correnti atlantiche che porteranno soprattutto nuvole, con poche piogge e deboli nevicate ad alta quota sulle Alpi. - L'alta pressione che si protende dal Nord Africa, l'Anticiclone di Natale, darà i suoi massimi effetti tra oggi e domani con un sensibile rialzo termico soprattutto al Centro-sud, dove in molte zone si toccheranno i 20 gradi. Il Nord verrà lambito da umide correnti atlantiche che porteranno soprattutto nuvole, con poche piogge e deboli nevicate ad alta quota sulle Alpi.

PREVISIONE PER OGGI

Oggi inizio di giornata nebbioso in gran parte delle nostre pianure e valli, ma con nuvole in graduale aumento al Nordovest e Toscana accompagnate da poche deboli piogge principalmente intorno alla Liguria, in estensione alla sera anche nella pianura fra Piemonte e Lombardia. Prevalenza di tempo stabile altrove, con foschie e nubi basse persistenti in Emilia Romagna e versante tirrenico; più soleggiato su Alpi, regioni adriatiche, Calabria e Isole. Temperature in crescita al Centrosud, con massime praticamente primaverili; qualche grado in più rispetto a ieri anche al Nord.



PREVISIONI PER NATALE

A Natale molte nubi al Nord e Toscana, con piogge sparse, per lo più deboli, che entro sera raggiungeranno quasi tutte le regioni settentrionali (a eccezione dell’Emilia Romagna) e in alta Toscana; neve sulle Alpi oltre 1400-1600 metri. Alternanza di nubi e sole su Umbria, Lazio e Sardegna, bello e soleggiato altrove. Nebbie al mattino nelle valli del Centro e sui litorali adriatici. Temperature in ulteriore aumento al Centrosud, con punte anche di 22-24 gradi, grazie al sensibile rinforzo dei venti di Scirocco. Proprio i venti di Scirocco saranno quindi protagonisti, rendendo questo Natale da un punto di vista termico, molto poco natalizio: al Centrosud si raggiungerà il picco più elevato di questa fase mite con temperature da primavera inoltrata in molte regioni: valori fino a 10 gradi al di sopra delle medie stagionali.



TEMPERATURE MASSIME PREVISTE PER DOMANI

A Sassari sono previsti 22 gradi, ad Alghero e Palermo 21 gradi, a Catania e Messina 20 gradi, a Lamezia e Reggio Calabria 19 gradi, a Lecce 18 gradi, a Brindisi, Napoli, Taranto e Crotone 17 gradi, a Grosseto, Roma e L’Aquila 16 gradi, a Viterbo, Rieti, Pisa 15 gradi, a Genova e Imperia 14 gradi, ad Ancona, Campobasso e Trieste 13 gradi, a Rimini 12 gradi, a Venezia e Udine 9 gradi, ad Aosta e Torino 7 gradi e a Milano 6 gradi.



AL NORD TEMPERATURE MINIME IN AUMENTO

In rialzo anche le minime, con valori sopra lo zero in gran parte del nostro Paese; per la prossima notte sono previsti -1 gradi a Bolzano e Trento, 1 grado a Novara, Cuneo ed Aosta, 3 gradi per Torino, Milano, Brescia e Piacenza, 4 gradi per Udine e Venezia.



26 DICEMBRE

Per Santo Stefano gli effetti residui della perturbazione numero 10 di dicembre interesseranno il Triveneto e gran parte delle regioni centrali, tra mattina e pomeriggio. Sulle Alpi orientali avremo la quota neve in calo fino 1000 metri. Le temperature caleranno in Sardegna e sul versante tirrenico, ma si manterranno ancora miti, con valori al di sopra di quelli normali per il periodo. Ci sarà un notevole rinforzo dei venti di Maestrale in Sardegna e Sicilia.



DOPO IL 26 DICEMBRE

Dopo il 26 del mese dal Nord Atlantico giungeranno sull’Italia correnti un po’ più fredde che porteranno ad avere temperature meno fuori dalle medie di stagione in gran parte del Paese.



PROSEGUE ANCHE OGGI L’ALLERTA-VALANGHE SULLE ALPI

Si consiglia di prestare la massima attenzione laddove vengano praticate attività di alpinismo o sci fuori pista sulle zone alpine. È scattato infatti l’allarme-valanghe. La causa va ricercata soprattutto nei recenti apporti nevosi e, localmente, anche negli accumuli provocati dai venti. In particolare, per oggi si prevede un rischio da 2 (tipo “moderato”) a 3 (tipo “marcato”) su gran parte dell’arco alpino (fonte: www.aineva.it).