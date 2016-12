foto Ansa

15:28

- Il rientro temporaneo in Italia dei due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, "è un passo significativo affinché si creino le condizioni perché il loro ritorno sia definitivo e non soltanto per un permesso natalizio". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, dopo aver accolto questa mattina i due militari atterrati a Ciampino.