Spara contro la vetrata del bar sotto casa perchè troppo rumoroso, arrestata 79enne

foto Carabinieri 11:40 - Essere svegliati mentre si dorme non fa piacere a nessuno, ma questa signora è andata ben oltre una semplice chiamata ai vigili per disturbo della quiete pubblica. Corradina Serravalle, pensionata di 79 anni, è stata infatti arrestata dai carabinieri dopo aver sparato contro la vetrina di un bar a Canicattini (Siracusa). - Essere svegliati mentre si dorme non fa piacere a nessuno, ma questa signora è andata ben oltre una semplice chiamata ai vigili per disturbo della quiete pubblica. Corradina Serravalle, pensionata di, è stata infatti arrestata dai carabinieri dopo aver sparato contro la vetrina di un bar a Canicattini (Siracusa).

E' accaduto questa notte, poco prima dell'una, mentre l'anziana stava riposando: svegliata dalla musica proveniente dal locale vicino alla sua abitazione, è scesa imbracciando un fucile, un calibro 12 appartenente al marito defunto che deteneva regolarmente e ha sparato frantumando la vetrata. Un solo colpo, ma le schegge di vetro hanno colpito 5 clienti del bar, che sono rimasti feriti anche se in modo lieve. La pensionata è poi tornata a casa, dove poco dopo l'hanno trovata i carabinieri. La donna si è arrabbiata anche con loro, rimproverandoli di aver disturbato il suo sonno, ma per fortuna, almeno a loro, non ha sparato. Ora l’anziana si trova agli arresti domiciliari, accusata di danneggiamento e lesioni aggravate.