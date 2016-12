La Spezia, una "taglia" sui rapitori di Calevo

foto Ansa 12:06 - Una "taglia" sui rapitori di Andrea Calevo: questa l'iniziativa di alcuni imprenditori spezzini, pronti a autotassarsi per ottenere informazioni utili a rintracciare il 31enne rapito nella sua villa di Lerici (La Spezia). Intanto proseguono controlli e perquisizioni di carabinieri e polizia impegnati nelle ricerche del giovane. Il capo della Distrettuale, Michele Di Lecce, ha manifestato un "cauto ottimismo". - Una "taglia" sui rapitori di Andrea Calevo: questa l'iniziativa di alcuni imprenditori spezzini, pronti a autotassarsi per ottenere informazioni utili a rintracciare il 31enne rapito nella sua villa di Lerici (La Spezia). Intanto proseguono controlli e perquisizioni di carabinieri e polizia impegnati nelle ricerche del giovane. Il capo della Distrettuale, Michele Di Lecce, ha manifestato un "cauto ottimismo".

Una fiaccolata per "Andrea libero"

Oltre 1.500 persono hanno preso parte nella serata di venerdì alla fiaccolata per chiedere la liberazione di Andrea ad Arcola, dove hanno sede le aziende dell'imprenditore. "Fateci sapere come sta Andrea, Fateci sapere se è vivo" è stato l'appello lanciato dalla sorella di Calevo. Al corteo erano presenti anche l'assessore regionale al Lavoro, Enrico Vesco, molti rappresentanti dei comuni della Val di Magra, i dipendenti di Calevo, molti imprenditori e il parroco di Arcola Luigi Vegini, che nei giorni scorsi si era offerto in ostaggio al posto di Andrea.