Marò nel pomeriggio ricevuti da Napolitano

I due marò nel pomeriggio sono saliti al Quirinale dove hanno incontrato il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Subito dopo l'atterraggio, le famiglie dei due militari, accompagnate dal Capo di Stato Maggiore della Marina, generale Luigi Pinelli Mantelli, sono salite a bordo dell'Airbus 319 CJ, atterrato all'aeroporto di Ciampino, per un primo incontro.



In serata il ritorno in Puglia

Salvatore Girone e Massimiliano Latorre sono giunti poco dopo le 20 a Brindisi. I due hanno raggiunto la caserma Carlotto, sede del reggimento San Marco della Marina militare, dove ad accoglierli per un breve saluto c'erano numerosi commilitoni. In caserma anche i parenti di Girone e Latorre giunti da Bari e Taranto.



Latorre: "Finalmente aria di casa"

"Sono molto emozionato, ancora faccio fatica a rendermi conto che finalmente respiriamo l'aria di casa, della nostra amata Italia. Dobbiamo ringraziare le istituzioni che hanno permesso tutto ciò". Lo ha detto, visibilmente commosso, il marò Massimiliano Latorre appena sceso a Ciampino dall'aereo che lo ha riportato a casa dall'India.



"Sono passati 10 lunghi mesi - ha proseguito - e non ci aspettavamo di tornare per Natale. Tutto questo è stato reso possibile dal grande lavoro che in questi mesi, fin dall'inizio, è stato svolto dal governo e dalle istituzioni. Ringraziamo anche il presidente che ha accolto le nostre famiglie pochi giorni fa, non sapendo di questo nostro arrivo, per dar loro forza e coraggio. La loro forza e il loro coraggio - ha concluso - ci hanno fatto andare avanti".



Girone: "Siamo fiduciosi, grazie all'Italia e all'India"

"L'abbiamo sempre detto, siamo stati fiduciosi e lo siamo ancora oggi - ha detto, subito dopo essere sceso dall'aereo atterrato a Ciampino, Salvatore Girone -. Possiamo dire di avere una grande gioia dentro perchè l'Italia e il governo italiano e le istituzioni indiane ci hanno concesso questo permesso e una grande fiducia per farci passare il Natale con i nostri familiari. Ringraziamo il presidente e il popolo italiano che ci è stato sempre vicino. Grazie a tutti".



La telefonata di Monti: "Impegno per soluzione"

Il Presidente del Consiglio, Mario Monti, ha chiamato al telefono i due marò non appena atterrati all'aeroporto di Ciampino. Il Presidente, dopo essersi informato delle condizioni di salute dei due militari, ha fatto loro gli auguri di buone feste e ha ribadito l'impegno del governo per una definitiva soluzione del caso.



Terzi: "Passo significativo per ritorno definitivo"

Il rientro temporaneo in Italia dei due marò "è un passo significativo anche perché si creino le condizioni affinché il loro ritorno sia definitivo e non soltanto per un permesso natalizio", ha commentato anche il ministro degli Esteri, Giulio Terzi.



Proteste in Kerala per la "vacanza in Italia"

Il rientro temporanei di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone fa infuriare la del Kerala che dedica alla "happy end" della loro richiesta di licenza le prime pagine. Diverse le iniziative di protesta da parte degli attivisti della Federazione democratica della gioventù dell'India (Dyfi) sia a Kollam davanti al tribunale, sia all'aeroporto di Kochi, che hanno usato slogan ostili ai marò "responsabili" di aver ucciso due pescatori indiani. Alcuni degli attivisti sono stati arrestati per essersi rifiutati di allontanarsi nel quartiere di Kalamassery a Kochi.



Polemica sulla candidatura dei due marò con La Russa

Latorre e Girone sono a loro modo entrati anche nella campagna elettorale: presentando il simbolo del nuovo movimento, "Fratelli d'Italia-Centrodestra nazionale", Ignazio La Russa ha spiegato: "Metto a disposizione i nostri posti migliori in lista per i due marò". "Appare del tutto inopportuna qualsiasi strumentalizzazione a fini politici di una vicenda internazionale così complessa sul piano delle relazioni diplomatiche tra Italia e India", così Federica Mogherini, deputato, segretario della Commissione Difesa della Camera e responsabile globalizzazione del Pd, commenta l'intenzione di La Russa.