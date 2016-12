foto Ansa

23:29

- Un quindicenne di Terni è morto per un malore accusato al termine di un allenamento di calcio a Campomaggiore, uno dei quartieri della città. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Il ragazzo giocava come portiere con gli allievi provinciali della polisportiva dilettantistica Oratorio San Giovanni. Soccorso da un medico, padre di un altro atleta, e due infermieri presenti sul posto, è giunto in ospedale già morto.