Meteo, non sarà un bianco Natale e al sud continua ancora il clima primaverile

La situazione in Europa 10:13 - Il Natale alle porte non sarà "bianco". Le regioni settentrionali vedranno comunque un po’ di instabilità per la perturbazione numero 10 di dicembre, che porterà piogge al Nord e in Toscana. Al Sud l’atmosfera sarà quasi primaverile, complici i venti di scirocco e le temperature sopra le medie del periodo di 3-6 gradi. Questo fine settimana trascorrerà invece all'insegna di una lieve instabilità per gli ultimi effetti della perturbazione numero 8 e l’arrivo della numero 9, che sarà più che altro un sistema nuvoloso. - Il Natale alle porte non sarà "bianco". Le regioni settentrionali vedranno comunque un po’ di instabilità per la perturbazione numero 10 di dicembre, che porterà piogge al Nord e in Toscana. Al Sud l’atmosfera sarà quasi primaverile, complici i venti di scirocco e le temperature sopra le medie del periodo di 3-6 gradi. Questo fine settimana trascorrerà invece all'insegna di una lieve instabilità per gli ultimi effetti della perturbazione numero 8 e l’arrivo della numero 9, che sarà più che altro un sistema nuvoloso.

Oggi piogge sparse in Abruzzo, Molise e gran parte del Sud, ad esclusione delle coste campane, con nevicate oltre 900-1000 metri di quota. Rasserenamenti altrove, ma con nebbie estese e fitte in pianura Padana e valli del Centro, anche persistenti nella Valpadana centrale e orientale. Nel corso della giornata graduale miglioramento al Centrosud, con ancora qualche pioggia isolata in Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio un nuovo fronte di aria calda porterà nuvole al Nordovest con le prime nevicate su Alpi piemontesi e valdostane. Tra sera e notte deboli nevicate anche nelle Alpi centro-orientali.



Temperature sottozero al primo mattino al Nord, con rischio di formazione di ghiaccio sulle strade. Temperature massime in lieve calo al Nordovest e in Sicilia, in rialzo altrove, specialmente al Centro e in Emilia Romagna. Venti di Tramontana al Sud.



Domenica. Tempo più stabile, ma ancora un po’ grigio e nebbioso in Valpadana. Nubi compatte anche in Toscana dove non è esclusa qualche goccia di pioggia. Nel resto del Paese ampie schiarite e temperature in risalita grazie all’aria mite che sostituirà gradualmente quella fredda preesistente.



ANCORA NEBBIE E GELATE

L’inizio della giornata di oggi è stato ancora caratterizzato da nebbie molto fitte nelle pianure del Nord e nelle valli del Centro, con visibilità anche inferiore ai 100 metri. Nelle regioni settentrionali ci sono state molte gelate. Questa mattina registrati -4 gradi a Cuneo, -3 a Bergamo e Brescia e -2 a Milano.



L’ANTICICLONE DI NATALE

Tra questa sera e domani mattina assisteremo a una veloce rimonta dell’”Anticiclone di Natale”che farà rialzare le temperature anche di 10 gradi.



LE PREVISIONI PER LE FESTE



24 DICEMBRE

La vigilia di Natale trascorrerà, ancora una volta, all’insegna della nebbie al Nord. Il tempo sarà comunque stabile, eccetto qualche pioviggine tra Liguria e Toscana, anticipo della perturbazione numero 10. Al sud tempo bello e clima mite.



25 DICEMBRE

Nel primo pomeriggio arriverà una nuova perturbazione piovosa, la numero 10 di dicembre, che porterà piogge diffuse al Nord e in Toscana. Al Sud, invece, i venti di scirocco regaleranno una giornata più primaverile che natalizia, con tempo stabile e temperature comprese tra 15 e 20 gradi. In particolare nelle Isole maggiori si registreranno temperature da inizio maggio.



26 DICEMBRE

Gli effetti residui della perturbazione numero 10 di dicembre interesseranno il Triveneto e le regioni tirreniche, ma tenderanno ad esaurirsi già nelle prime ore del pomeriggio. Le tempe