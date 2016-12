foto Ansa

- Una donna di 42 anni e' stata stuprata all'interno dei giardini di via Giambellino a Milano da un iracheno di 32 anni, che e' stato arrestato. La violenza e' avvenuta attorno alle 22 di ieri quando la vittima e' stata avvicinata in via Odazio dall'uomo mentre si recava a casa di una amica per festeggiare. L'aggressore Mohamed K., clandestino con precedenti, è stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri.