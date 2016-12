Meteo, al Nord torna la pioggia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni 09:01 - Le fredde correnti settentrionali lasceranno il posto alla perturbazione numero 8 di dicembre, la quale sarà causa di un peggioramento a partire dal Nord, ma in estensione al Centrosud nel corso di venerdì. Seguirà un fine settimana caratterizzato dall'avanzata dell'alta pressione che determinerà anche un rialzo termico, specialmente al Centrosud dove si andrà anche oltre le medie stagionali. - Le fredde correnti settentrionali lasceranno il posto alla perturbazione numero 8 di dicembre, la quale sarà causa di un peggioramento a partire dal Nord, ma in estensione al Centrosud nel corso di venerdì. Seguirà un fine settimana caratterizzato dall'avanzata dell'alta pressione che determinerà anche un rialzo termico, specialmente al Centrosud dove si andrà anche oltre le medie stagionali.

Giovedì inizialmente nebbioso su Pianura Padana e valli del Centro, con nubi in aumento al Nordovest; nuvolosità residua al Sud e sulla Sicilia associata alle ultime raffiche di Maestrale. In giornata la copertura nuvolosa tende a estendersi a tutto il Centronord e sulla Sardegna, con prime deboli piogge sulla Liguria e neve oltre 500-600 metri sulle Alpi occidentali. La sera precipitazioni sparse molto deboli anche su ovest Sardegna, Piemonte e Lombardia. Temperature senza grosse variazioni: massime nella norma al Nord, ancora inferiori alla norma su gran parte del Centrosud.



Alcune temperature minime previste per la prossima notte: - 7 gradi per Bolzano, - 4 gradi per Trento, - 3 gradi per Brescia, Cuneo e Novara, - 2 gradi a Bergamo, Milano e Piacenza, - 1 grado per Torino, Bologna, Udine e Verona, per Genova e Imperia 8 gradi. Per il Centro – 4 gradi sono previsti per Rieti, -2 gradi per L’Aquila, - 1 grado per Ancona, 1 grado per Firenze, 2 gradi per Roma. Al Sud per Potenza sono previsti 2 gradi, per Napoli 3 gradi, per Bari 6 gradi, per Crotone 8 gradi, per Reggio Calabria 9 gradi. Nelle Isole, per Catania sono previsti 7 gradi, per Palermo 10 gradi, per Alghero 6 gradi e per Olbia 7 gradi.



Temperature massime previste per domani in alcune nostre città: 5 gradi sono previsti per Bergamo, Novara, Cuneo, Bologna e Trento, 6 gradi sono previsti per Milano, Torino, Brescia, Verona e Perugia , 7 gradi per Venezia e Treviso e Campobasso, 8 gradi per Rimini, Ancona e Rieti, 10 gradi per Udine, L’Aquila, Pisa e Viterbo, 12 gradi per Bari, Crotone, Lecce e Napoli, 15 gradi per Messina e Cagliari e 17 gradi per Catania.



Venerdì al mattino schiarite in Piemonte e sulla Sardegna; altrove cielo molto nuvoloso, con deboli piogge isolate sulle pianure del Nordest, piogge diffuse al Centro e sulla Campania. Tra pomeriggio e sera al Nord e in Toscana nuvolosità in attenuazione, mentre le precipitazioni si estenderanno verso le regioni meridionali e al nord della Sicilia. Temperature: minime ovunque in rialzo. Venti forti da nord ovest sulle Isole.



Persiste l'allerta valanghe

Si consiglia di prestare la massima attenzione laddove vengano praticate attività di alpinismo o sci fuori pista sulle zone alpine. È scattato infatti l’allarme-valanghe. La causa va ricercata soprattutto nei recenti apporti nevosi e, localmente, anche negli accumuli provocati dai venti. In particolare, per domani si prevede un rischio da 3 (tipo “marcato”) a 2 (tipo “moderato”) sulle zone alpine del Nordovest, e di tipo 2 sulle Alpi centro-orientali. (fonte: www.aineva.it).



Le previsioni per Natale

Fra il fine settimana e la Vigilia di Natale si attende la rimonta dell’alta pressione accompagnata da aria più mite: saremo quindi alle prese con un rialzo termico più evidente al Centrosud dove le massime supereranno i valori normali per questo periodo. Il tempo sarà sicuramente più stabile anche se non mancheranno delle nuvole e qualche nebbia in attesa di un Natale caratterizzato da un nuovo balzo all’ingiù delle temperature e dal probabile passaggio di una nuova perturbazione che però dovrebbe fare sentire i suoi effetti tra fine giornata e Santo Stefano. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.