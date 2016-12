foto Facebook

08:16

- I Ros e l'Arma territoriale hanno effettuato nuove perquisizioni stamani in alcuni campi nomadi e in abitazioni di pregiudicati tra Sarzana (La Spezia) e Massa Carrara nell'ambito delle indagini sul sequestro di Andrea Calevo, 31 anni, l'imprenditore spezzino sequestrato la notte di domenica scorsa. I carabinieri sospettano la presenza di un basista, probabilmente italiano, che avrebbe spianato la strada alla banda che ha messo in atto il sequestro.