foto LaPresse

16:31

- L'approvazione da parte della Commissione Europea della norma italiana sull'esenzione Imu per la Chiesa in relazione agli immobili non commerciali "non è un privilegio particolare" ma "è un atto di giustizia e di equità". Così il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei e arcivescovo di Genova. "Il fatto che l'Europa abbia riconosciuto la nuova legislazione, precisata dal governo italiano, mi pare un atto di grande buon senso", ha ribadito.