Genova, prof dà 108 a laureanda: insultata

Non condividono il voto assegnato alla tesi di laurea di una studentessa così inveiscono contro la professoressa. E' quello che è successo all'università di Genova a Luisella Battaglia, docente ordinario di bioetica e filosofia che, come riporta il "Secolo XIX", si è vista coprire di insulti e minacce da un gruppo di "fans" di una ragazza che hanno contestato il 108 assegnato come voto di laurea.

Gli insulti sarebbero iniziati all'interno dell'aula magna della Scuola di Scienze Umanistiche per poi proseguire sulle scale di via Balbi e, infine, sul marciapiede di fronte all'università. La docente, che fra l'altro aveva assegnato il voto in pieno accordo con tutta la commissione, ha così commentato l'accaduto sulle pagine del quotidiano: "Una brutta, brutta storia, non avrei mai creduto".