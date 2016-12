foto Afp

13:22

- L'Unione europea ha annunciato un giro di vite contro il fumo, con la proposta di una direttiva che deve ora essere approvata da Parlamento e Consiglio. Il documento prevede la messa al bando delle sigarette aromatizzate al gusto di vaniglia o menta e la vendita in pacchetti shock coperti al 75% da immagini dei danni del fumo alla salute. Dopo il via libera, il provvedimento potrebbe entrare in vigore nel 2015.