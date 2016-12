foto Ansa

07:56

- Ancora una notte d'attesa per la famiglia di Andrea Calevo, l'imprenditore trentunenne sequestrato la notte di domenica nella sua villa di Lerici. Dopo l'appello per conoscere le sue condizioni di salute la famiglia si è nuovamente chiusa nel silenzio così come consigliato dagli inquirenti che stanno lavorando ininterrottamente.