La situazione in Europa 09:48 - Dopo un fine settimana con clima quasi primaverile al Centrosud, fredde correnti settentrionali faranno calare le temperature sulle regioni centromeridionali, portando poche piogge più che altro sul versante adriatico. Al Nord protagoniste ancora le nebbie e le gelate notturne. Giovedì, durante il giorno, generale tregua; poi, in serata, una nuova perturbazione porterà piogge su gran parte d'Italia con nevicate fino a quote molto basse sulle Alpi. - Dopo un fine settimana con clima quasi primaverile al Centrosud, fredde correnti settentrionali faranno calare le temperature sulle regioni centromeridionali, portando poche piogge più che altro sul versante adriatico. Al Nord protagoniste ancora le nebbie e le gelate notturne. Giovedì, durante il giorno, generale tregua; poi, in serata, una nuova perturbazione porterà piogge su gran parte d'Italia con nevicate fino a quote molto basse sulle Alpi.

Le previsioni per oggi (martedì 18 dicembre)

Nella mattinata di oggi nubi su regioni adriatiche e Sud, con qualche temporale in Calabria e deboli piogge su Puglia e Nord della Sicilia; in generale bello altrove, ma con nebbie anche fitte al Nord. Al pomeriggio qualche pioggia su Molise, Gargano, Calabria e Sicilia settentrionale; sulle pianure del Nord invece insisterà qualche nebbia. Nel corso di sera e notte torneranno a formarsi le nebbie su gran parte della Valpadana mentre qualche pioggia insisterà sulle coste del basso Adriatico. Temperature massime in diminuzione al Centrosud. Ventoso al Centrosud per freddi venti di Maestrale.



Le previsioni per mercoledì 19 dicembre

Mercoledì nuvole su regioni adriatiche e Sud: in mattinata deboli piogge su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata con qualche fiocco di neve sui rilievi fino a quote collinari. Bello nel resto d'Italia, ma con nebbie che in Valpadana potrebbero dissolversi nelle ore centrali del giorno. Temperature minime in calo, con gelate diffuse al Nord; massime in generale stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione. Ventoso al Centrosud per venti di Tramontana o Maestrale.



Temperature ancora in calo, gelate al Nord

Se già in questi giorni abbiamo dovuto fare i conti con temperature mattutine piuttosto basse al Nord, domani i valori delle minime diminuiranno ulteriormente. Attenzione dunque alle gelate diffuse sulle regioni settentrionali. Ecco le temperature previsti per le primissime ore di domani, mercoledì 19 dicembre: -4 gradi a Torino, - 3 gradi a Brescia, Piacenza e Verona, -2 gradi a Milano.



Nebbie anche fitte nella Pianura Padana

Nella giornata di oggi il Nord, in particolare la Pianura Padana, sarà ancora interessato dal fenomeno delle nebbie. In mattinata alcune nebbie potranno formarsi anche nelle valli interne del versante tirrenico. Tra questa notte e la giornata di domani le nebbie dovrebbero temporaneamente attenuarsi, risultando in generale meno diffuse e meno dense.



Continuano a calare le temperature al Centrosud

Oggi temperature in ulteriore, lieve calo al Centrosud. Ecco la differenza tra i valori registrati ieri e quelli previsti per oggi in alcune città centromeridionali. Si può notare che il divario risulta maggiore sulle regioni adriatiche:

- Perugia: da 12 gradi di ieri a 10 gradi di oggi

- Pescara: da 16 gradi di ieri a 12 gradi di oggi

- Roma: da 16 gradi di ieri a 14 gradi di oggi

- Napoli: da 18 gradi di ieri a 13 gradi di oggi

- Bari: da 18 gradi di ieri a 12 gradi di oggi

- Messina: da 17 gradi di ieri a 14 gradi di oggi

- Cagliari: da 19 gradi di ieri a 15 gradi di oggi



Leggero calo termico anche mercoledì

Le massime caleranno anche domani, sebbene di poco, al Centrosud. Lieve diminuzione termica anche al Nord. Ecco quali sono le temperature massime previste per domani, mercoledì 19 dicembre: 8 gradi a Torino, 6 gradi a Milano, 12 gradi a Firenze, 10 gradi a Pescara, 13 gradi a Roma, 12 gradi a Napoli, 10 gradi a Bari, 15 gradi a Palermo.



Persiste l'allerta valanghe

Si consiglia di prestare la massima attenzione laddove vengano praticate attività di alpinismo o sci fuori pista sulle zone alpine. È scattato infatti l’allarme-valanghe. La causa va ricercata soprattutto nei recenti apporti nevosi e, localmente, anche negli accumuli provocati dai venti. In particolare, per oggi si prevede un rischio 3 (tipo “marcato”) su quasi tutto l'arco alpino (fonte: www.aineva.it).