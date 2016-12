foto LaPresse Correlati Marsala, vasta operazione anti droga 09:14 - Dalle strade dello Zen, quartiere di Palermo dove la malavita ha il controllo su tutto, alle passerelle di Cannes. Eppure la favola che ha travolto la sua vita, non è riuscita ad allontanare Francesco Casisa, volto del cinema scoperto da Crialese, dal mondo dell'illegalità. Il giovane è ricercato nell'inchiesta su un giro di droga nel Belice. Sarebbe fuggito a Parigi con la figlia di un ministro del governo Hollande, con cui ha una relazione. - Dalle strade dello Zen, quartiere di Palermo dove la malavita ha il controllo su tutto, alle passerelle di Cannes. Eppure la favola che ha travolto la sua vita, non è riuscita ad allontanare Francesco Casisa, volto del cinema scoperto da Crialese, dal mondo dell'illegalità. Il giovane è ricercato nell'inchiesta su un giro di droga nel Belice. Sarebbe fuggito a Parigi con la figlia di un ministro del governo Hollande, con cui ha una relazione.

Non è la prima volta che Casisa finisce nei guai dopo la notorietà. Quattro anni fa fu arrestato con mezzo chilo di cocaina e di hashish. Oggi è ancora la droga a interrompere la sua ascesa. Secondo gli inquirenti di Marsala, proprio Casisa riforniva una banda di spacciatori che operava nel Trapanese: il gip ha firmato 10 ordini di custodia in carcere e due ordinanze di obbligo dimora.



Latitante a Parigi con la giovane regista

L'attore, 25 anni, viveva da tempo tra la Sicilia e Parigi. A portarlo in Francia, racconta Repubblica, è stata la storia d'amore con Farah Benguigui, giovane regista franco-algerina figlia del ministro per la Francofonia del governo Hollande, Yamina Benguigui. La relazione tra i due è iniziata quest'estate e ora Casisa avrebbe trovato riparo proprio all'ombra della Tour Eiffel.



L'ultimo film presentato al festival di Taormina

Il suo ultimo film "Amaro amore", del regista Francesco Henderson Pepe, era stato presentato l'estate scorsa al festival di Taormina. Casisa ha esordito con "Respiro" di Emanuele Crialese ed è apparso nelle fiction televisive "Paolo Borsellino", "Il capo dei capi" sulla vita di Totò Riina, e "La siciliana ribelle" sulla giovane Rita Atria, che aveva rivelato al giudice Borsellino attività mafiose della sua stessa famiglia e che si suicidò dopo la strage di via D'Amelio.