foto Da video 08:14 - Non si trattava di una scomparsa, ma di un omicidio. Dopo ventidue anni, Giulio Cesare Morrone, 34 anni all'epoca, ha confessato di aver ucciso la moglie, Teresa Bottega, della quale si erano perse le tracce nel marzo del 1990 quando, apparentemente, si allontanò dalla sua abitazione di Santa Teresa di Spoltore, in provincia di Pescara, senza lasciare nessuna traccia. Un classico caso di scomparsa, almeno fino a due mesi fa.

Poi la svolta. Un testimone indiretto ha scoperto che l'uomo qualche anno fa aveva raccontato a un sacerdote (pare non in sede di confessione) di aver ucciso la moglie. Di qui il passo è stato breve. Subito sono stati avvisati gli inquirenti che hanno riaperto il caso. Dopo una serie di indagini Giulio Cesare Morrone è crollato e ha confessato alla polizia e all'autorità giudiziaria di aver ucciso la moglie e di essersi disfatto del corpo della donna scaricandolo in un corso d'acqua in provincia di Ferrara. La zona è setacciata in queste ore dagli investigatori che stanno cercando di individuare i resti del cadavere.