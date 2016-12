foto Ap/Lapresse Correlati Malore in carcere per Provenzano

16:34

- Il boss Bernardo Provenzano è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. E' il secondo ricovero in poche settimane per il capomafia già finito in ospedale qualche giorno fa. Secondo le prime notizie i medici sottoporranno Provenzano, detenuto al 41 bis a Parma, a un'operazione di riduzione di un ematoma cerebrale provocatogli da una caduta.