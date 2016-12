foto Interpol 08:48 - L'accusa è terribile ma lui si proclama innocente. L'Interpol è sulle tracce di don Franco Reverberi per aver fiancheggiato i soldati argentini mentre torturavano i dissidenti durante gli anni del regime. Il sacerdote, 75 anni, fu cappellano militare. A 11 anni si trasferì nel Paese sudamericano, poi divenne prete presso una sperduta parrocchia. Ora vive a Parma e si professa innocente. Su di lui pende un mandato di cattura internazionale. - L'accusa è terribile ma lui si proclama innocente. L'Interpol è sulle tracce di don Franco Reverberi per aver fiancheggiato i soldati argentini mentre torturavano i dissidenti durante gli anni del regime. Il sacerdote, 75 anni, fu cappellano militare. A 11 anni si trasferì nel Paese sudamericano, poi divenne prete presso una sperduta parrocchia. Ora vive a Parma e si professa innocente. Su di lui pende un mandato di cattura internazionale.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la procura federale di San Rafael, la cittadina dove era parroco il 75enne, di recente ha ordinato l'arresto di 35 persone con l'accusa di crimini contro l'umanità.



Le persone nel mirino sono ex militari o agenti dei servizi segreti che avrebbero collaborato con il regime di Jorge Videla nel sequestrare o torturare ai dissidenti. Per circa due anni, dal 1980 per l'esattezza, anche don Franco Reverberi fu cappellano militare con il grado di capitano a San Rafael. Alcuni testimoni raccontato che ci fosse lui accanto ai torturatori.



Le testimonianze sono state raccolta dai magistrati argentini e ora sono agli atti dell'inchiesta della procura, avviata nel 2010. Don Franco si mostra tranquillo e al Corriere racconta: "Mai saputo che a San Rafael c'erano quelle cose. Io ero cappellano militare, il vescovo mi disse di andare a preparare i soldati per la comunione; celebravo messa, confessavo, facevo catechesi. Ho giurato e detto soltanto la verità: mai saputo e tanto meno assistito a sessioni di tortura".