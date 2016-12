Quattro le Regioni dove gli ammessi hanno superato la quota del 40%: Toscana con il 45,7%; Piemonte con il 43,4%; Liguria con il 41,2% e Lombardia con il 40,4%. Percentuali più basse invece in Molise dove hanno passato la prova in 12 su 95 (12,4%), in Basilicata (21,2%), in Calabria (21,6%) e in Sardegna (26,7%). I due candidati più veloci, di cui uno a Roma, hanno ultimato la prova in venti minuti, con esito positivo.La maggioranza delle cattedre disponibili sono localizzate a Sud. Dei partecipanti la gran parte - 258.476 - è costituita da donne. I due terzi degli aspiranti prof che hanno fatto domanda di partecipazione al concorso non proviene dalle graduatorie a esaurimento. L'età media dei candidati è di 38,4 anni (mentre sono 2.812 gli over 55). Tra i partecipanti anche centinaia di giovani laureati e i docenti già di ruolo che erano stati inizialmente esclusi e sono stati poi riammessi dopo aver fatto ricorso (circa 2.000 secondo l'Anief). Le prove si svolgeranno in più sessioni vista la mole dei candidati.La macchina organizzativa è stata messa a punto con largo anticipo. Sulla rete sono stati pubblicati dei simulatori del test e nei giorni passati è stato fatto anche un check di sicurezza per vagliare la tenuta del sistema a eventuali attacchi hacker.I candidati si devono cimentare con cinquanta quesiti estratti dal database di 3.500 domande messo a disposizione sul sito del Miur per esercitarsi. Cinquanta i minuti a disposizione per terminare la prova.Le domande hanno l'obiettivo di accertare le capacità logiche, di comprensione del testo, le competenze digitali e linguistiche del candidato. Per il superamento della preselezione è necessario conseguire un punteggio non inferiore a 35/50. Ciascun candidato avrà a disposizione una postazione informatica, alla quale potrà accedere tramite i propri dati anagrafici e il codice fiscale; al termine della prova potrà visualizzare il risultato conseguito sulla postazione assegnata.Dalle 14 i primi risultati a livello centrale ed entro qualche giorno dovrebbero essere pronti gli elenchi degli ammessi agli scritti veri e propri. I candidati che superano la prova di preselezione sono ammessi alle successive prove scritte relative alle discipline oggetto di insegnamento per ciascun posto o classe di concorso (il calendario degli scritti sarà pubblicato dal ministero nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio).