San Lazzaro come New York: è guerra al fumo

foto Dal Web

14:59

- San Lazzaro di Savena come New York, con buona pace dei fumatori. Il sindaco del comune bolognese, Marco Macciantelli, ha dichiarato guerra alle sigarette in tutti gli spazi pubblici. Sulle orme del collega americano Bloomberg, anche a San Lazzaro sarà vietato fumare nelle aree verdi, nei parchi giochi, nei cortili delle scuole e in tutti gli spazi di pertinenza degli edifici pubblici. Non sfuggono alle maglie dell'ordinanza comunale anche i dehors dei bar e dei ristoranti e perfino le fermate dei bus.Di fronte a tanto furore salutista il sindaco nega qualsiasi intento vessatorio: "Vogliamo solo diffondere uno stile di vita sostenibile con al centro la salute e la prevenzione, specie nei confronti dei bambini". L'ordinanza anti-fumo entrerà in vigore solo nei primi mesi del 2013, dopo una campagna di informazione dei cittadini.