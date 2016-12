foto Ansa

12:48

- Benedetto XVI ha espresso la sua "vicinanza nella preghiera" alle famiglie delle vittime della strage nella scuola elementare di Newtown, nel Connecticut. Parlando in inglese dopo l'Angelus, il Papa si è detto "profondamente addolorato per l'insensata violenza" e ha invocato "ferventi azioni di pace" per contrastare il diffondersi dei crimini.