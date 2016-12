Meteo, Italia divisa in due

foto Meteo.it Correlati Infografiche 10:13 - Nelle prossime ore il tempo vedrà un generale miglioramento con le ultime piogge soltanto all'estremo Sud e ancora nubi al Centro a causa della perturbazione numero 6 di dicembre. Al Nord, invece, nebbie anche persistenti protagoniste in gran parte delle zone di pianura; più soleggiato su Alpi e Liguria. Clima mite al Centrosud grazie alle correnti atlantiche che, però, da mercoledì saranno sostituite da correnti più fredde settentrionali portatrici di un nuovo calo termico. - Nelle prossime ore il tempo vedrà un generale miglioramento con le ultime piogge soltanto all'estremo Sud e ancora nubi al Centro a causa della perturbazione numero 6 di dicembre. Al Nord, invece, nebbie anche persistenti protagoniste in gran parte delle zone di pianura; più soleggiato su Alpi e Liguria. Clima mite al Centrosud grazie alle correnti atlantiche che, però, da mercoledì saranno sostituite da correnti più fredde settentrionali portatrici di un nuovo calo termico.

Lunedì, intanto, qualche pioggia al Centrosud a causa della perturbazione numero 7 di dicembre, un nuovo, debole sistema nuvoloso che attraverserà velocemente le nostre regioni centromeridionali; martedì ancora qualche pioggia sul basso Tirreno.



PREVISIONE PER DOMENICA 16 DICEMBRE

Nella mattinata di oggi nebbie in gran parte della Valpadana, anche fitte su Piemonte orientale, Lombardia, Veneto ed Emilia. Molte nuvole altrove, con qualche pioggia su basso Tirreno e Isole. Nel pomeriggio bel tempo su Alpi, alta pianura Padana e Liguria, ma con deboli nevicate sui rilievi della Valle d’Aosta; nebbie e foschie persistenti su bassa Lombardia e Veneto. Poche nubi in Toscana e Lazio, nuvoloso o molto nuvoloso nel resto dell’Italia, con piogge sparse su bassa Campania, Calabria e Sicilia. Da stasera tornano nebbie anche fitte al Nord e al Centro. Temperature massime in lieve aumento, ma farà ancora freddo nelle aree con le nebbie più persistenti. Gelate al Nord nella prossima notte. Venti moderati occidentali su Tirreno e Isole.



TUTTI GLI INGREDIENTI DEI PROSSIMI GIORNI

La settimana si aprirà domani con piogge e clima quasi primaverile al Centrosud a causa della perturbazione numero 7 di dicembre; martedì ancora qualche pioggia sul basso Tirreno. Da mercoledì fredde correnti settentrionali sostituiranno le più miti correnti atlantiche che hanno fatto aumentare le temperature in questi giorni, soprattutto al Centrosud: avremo dunque un generale calo termico, più evidente sulle regioni adriatiche. Poi, tra venerdì e sabato, una nuova perturbazione attraverserà l’Italia, determinando un peggioramento che potrebbe dare nuovamente luogo a qualche fenomeno nevoso al Nord fino a bassa quota.



DA CLIMA INVERNALE A CLIMA QUASI PRIMAVERILE

In questo fine settimana correnti occidentali atlantiche più miti hanno dato luogo a un sensibile rialzo delle temperature (anche 10-12 gradi in più rispetto ai valori registrati fino a giovedì scorso) ovunque, tranne che sulle pianure del Nordovest dove, almeno inizialmente, è rimasta intrappolata l’aria fredda. Al Centrosud, nel giro di due o tre giorni, siamo dunque passati da temperature gelide, con valori di molti gradi sotto le medie, a temperature tutto sommato miti per il periodo: abbiamo cioè assistito a una repentina transizione da un clima da pieno inverno a un clima quasi primaverile, con qualche punta fino a sfiorare i 20 gradi.



LE SCHIARITE AL NORD FARANNO SCENDERE LE MINIME SOTTO ZERO

I rasserenamenti al Nord hanno fatto scendere le minime di stamattina quasi dappertutto sotto lo zero. Anche nella notte tra oggi e domani si prevedono temperature molto basse sulle nostre regioni settentrionali. Attenzione dunque alla formazione di ghiaccio, specialmente nelle zone interessate dalle nevicate di venerdì e sabato. In particolare, ecco i valori previsti per le primissime ore di domani (lunedì 17 dicembre): - 4 gradi a Bolzano, - 3 gradi a Torino, Novara, Bergamo e Trento, - 2 gradi ad Aosta, Brescia, Milano, Cuneo e Piacenza.



ALLERTA-VALANGHE: OGGI RISCHIO DI TIPO 3 (”MARCATO”) SU QUASI TUTTE LE ALPI

Si consiglia di prestare la massima attenzione laddove vengano praticate attività di alpinismo o sci fuori pista sulle zone alpine. È scattato infatti l’allarme-valanghe. La causa va ricercata soprattutto nei recenti apporti nevosi e, localmente, anche negli accumuli provocati dai venti. In particolare, per oggi (domenica 16 dicembre) si prevede un rischio 3 (tipo “marcato”) su quasi tutto l’arco alpino (fonte: www.aineva.it).



OGGI NEBBIA IN VAL PADANA. IN SERATA LE NEBBIE RAGGIUNGERANNO ANCHE IL CENTRO

Nella mattinata di oggi nebbie in gran parte della Valpadana, anche fitte su Piemonte orientale, Lombardia, Veneto ed Emilia. Nel pomeriggio nebbie e foschie persistenti su bassa Lombardia e Veneto; in alcuni casi la nebbia potrà trasformarsi in nubi basse. In serata le nebbie tornano però a infittirsi al Nord, raggiungendo anche le regioni centrali. Nonostante le temperature in generale aumento, farà particolarmente freddo nelle aree interessate dalle nebbie più persistenti.



GIORNATA FREDDA AL NORD NELLE ZONE INTERESSATE DALLE NEBBIE

Nonostante il generale aumento delle massime, le temperature nelle ore centrali del giorno si manterranno decisamente basse al Nord, specialmente nelle zone interessate dalle nebbie più persistenti, con valori generalmente compresi tra 1 e 3 gradi. Ecco le temperature massime previste per oggi in alcune città settentrionali: a Milano non andremo oltre 1 grado; 0 gradi a Piacenza, 2 gradi ad Aosta, Bergamo, Brescia, Novara, Bologna.



FORTE RIALZO DELLE TEMPERATURE: NELL’ARCO DI POCHI GIORNI FINO A 10-12 GRADI IN PIU’ AL CENTROSUD

Come previsto, grazie alle correnti occidentali piuttosto miti, in questo fine settimana le temperature stanno aumentando in tutto il Paese, soprattutto al Centrosud. Ecco quale sarà il divario tra le temperature massime registrate giovedì scorso (13 dicembre) e quelle previste per oggi (domenica 16 dicembre) in alcune città del Centrosud: - Ancona da 5 gradi a 13 gradi, - Firenze da 3 gradi a 15 gradi, - Roma da 8 gradi a 16 gradi, - Bari da 10 gradi a 18 gradi, - Napoli da 11 gradi a 17 gradi, - Taranto da 10 gradi a 17 gradi, - Messina da 13 gradi a 19 gradi - Cagliari da 14 gradi a 19 gradi