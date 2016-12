Marito oppressivo impone alla moglie saluto fascista: condannato per maltrattamenti

foto Filippo Tramelli

- Un rapporto di coppia in cui il marito decide e la moglie obbedisce. E subisce maltrattamenti e violenze sessuali dal coniuge dittatoriale. Questo è quanto ha stabilito la Prima sezione penale della Cassazione, che ha condannato un uomo per aver imposto il saluto nazista alla consorte costringendola ad uno stato di prostrazione e di paura.La donna, che ha deciso di denunciare il marito dopo l'ennesima aggressione, era arrivata a rannicchiarsi a terra in un angolo della casa per non essere percossa o non avere rapporti indesiderati, durante i quali l'uomo si vantava di essere un "maratoneta".Ogni decisione della vita di coppia era nelle mani del marito, sia in campo lavorativo che in quello personale. Secondo la magistratura per la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia "non occorrono necessariamente manifestazioni di violenza fisica, potendosi concretare anche in condotte vessatorie, prevaricatrici o mortificanti della dignità".