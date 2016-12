Scandalo rimborsi: le 'giustifiche' degli indagati

- Dopo lo scandalo dei rimborsi ai consiglieri regionali della Lombardia in cui sono coinvolti anche Nicole Minetti e Renzo Bossi, arrivano, inevitabili, le risposte degli stessi indagati. Il leghista, ad esempio, che è stato accusato di aver spesoin una pasticceria milanese, risponde così: “Soffro di diabete, mi viene da morire solo a immaginare quei dolciumi. Vado spesso in una pasticceria di Milano perché mi piace pranzare lì”. Ma i soldi non coprono soltanto le spese in pasticceria, “ci sono anche le speseNelle spese che mi vengono addebitate, anche quadri che”.

Bossetti, secondo quando si apprende da un’intervista di “Repubblica”, sostiene che è tutto regolare; infatti sono le stesse regole che permettono ai consiglieri di spendere fino a 18mila euro l’anno, vale a dire 1.500 al mese. E lui, aggiunge, ne ha spesi soltanto 1.069.

Altro consigliere nel mirino è Toscani, sempre del Carroccio, che, sempre in un’intervista, ha scaricato le colpe sulle impiegate. A lui sono stati rimborsati lecca-lecca, cartucce per il fucile e dolciumi vari. Ma Toscani alza le mani: “l’impiegata credeva fossero cartucce per il toner della stampante e le ha inserite (quelle del fucile, ndr) con le altre”. Per quanto riguarda le cibarie rimborsategli, continua Toscani: “Sono tutte cose che ho consumato durante le pause del Consiglio. A volte ho offerti agli altri”. Insomma, afferma di aver agito in buona fede il consigliere leghista, che si chiama fuori dall’indagine poiché, secondo lui, l’errore si deve alle segretarie che hanno selezionato fra tutti gli scontrini consegnati quelli da far rimborsare agli stessi consiglieri. Toscani conclude affermando di aver rinunciato a recuperare i soldi per la benzina, rimborso chilometrico a parte ovviamente, destinato a coprire il tratto abitazione-aula.

Le più consistenti in assoluto sono le spese del capogruppo Pdl Paolo Valentini, che, nei 4 anni passati sotto la lente degli inquirenti, ha speso ben 118mila euro soprattutto in cene e incontri pubblici, ma lui si è difeso dicendo che si tratta di "normale attività di rappresentanza".

Oggi le Fiamme Gialle di Milano hanno acquisito anche i documenti relativi alle spese dei gruppi consiliari, tra cui Pd, Idv e Sel, Udc e Pensionati, che fanno parte della minoranza al Pirellone.