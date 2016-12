Weekend di maltempo in tutt'Italia

- Una perturbazione dopo l’altra. Mentre la numero 5 di dicembre si è ormai definitivamente allontanata verso la Grecia, la numero 6 ha già raggiunto il nostro Paese, e oggi porterà piogge in molte regioni. Fa eccezione il Nordovest dove, dopo le nevicate delle scorse ore fino in pianura, il tempo migliorerà gradualmente a partire dal pomeriggio. La nuova perturbazione è accompagnata da venti anche forti meridionali che spingeranno sull’Italia aria più mite. Domani tempo in generale miglioramento, ma con un po’ di instabilità al Sud. Attenzione alle gelate al Nord, alle nebbie in Valpadana e al rischio valanghe sulle Alpi.

PREVISIONE PER OGGI

Questa mattina nevicate su Alpi e Prealpi, anche a quote collinari in Piemonte e alta Lombardia; piogge sparse al Centronord e in Campania, anche forti tra Levante Ligure e Toscana. Nel pomeriggio migliora al Nordovest, mentre continuerà a nevicare sui rilievi della Valle d’Aosta e in Trentino Alto Adige e Friuli oltre 800-1200 metri; piogge al Nordest, in Emilia Romagna, al Centro, tranne le coste adriatiche, in Campania, Basilicata, Foggiano e nord Sardegna. Dalla serata ancora piogge in Umbria, Lazio e basso versante tirrenico; al Nord le schiarite favoriranno la formazione della nebbia e le gelate nelle ore notturne. Temperature in rialzo ovunque, ma con valori ancora poco sopra lo zero in Piemonte e Lombardia. Ventoso su Tirreno, Sardegna, regioni centrali e medio-alto Adriatico per venti meridionali o di Libeccio.



DOVE NEVICHERA’ OGGI

Nella mattinata di oggi avremo neve fino a quota collinare in Piemonte e alta Lombardia; nevicate su tutto l’arco alpino e sul settore prealpino. Nel corso del pomeriggio la neve cadrà soprattutto su Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; possibili nevicate anche sui rilievi della Val d’Aosta.



PREVISIONE PER DOMANI, DOMENICA 16 DICEMBRE

Domani registreremo un netto miglioramento rispetto a oggi. Avremo un po’ di instabilità al Sud con qualche pioggia nel Salento, in Calabria, in Sicilia e sui settori meridionali di Sardegna e Campania. Attenzione alle nebbie che, già nella notte tra sabato e domenica, si formeranno in Val Padana. Queste nebbie potranno essere particolarmente intense nella mattinata di domenica e, specialmente per quanto riguarda la fascia centrale della Pianura Padana, persistere anche nelle ore centrali del giorno. Dal punto di vista termico, registreremo un generale aumento delle massime: le temperature si manterranno però ancora molto basse nelle zone del Nord interessate dalle nebbie più persistenti. Minime sotto zero al Nord: si formerà dunque ghiaccio in molte zone.

SCHIARITE AL NORD: ATTENZIONE AL GHIACCIO

I rasserenamenti al Nord faranno scendere le minime di domani mattina quasi dappertutto sotto lo zero. In particolare, nelle prime ore di domenica 16 dicembre si prevedono -3 gradi ad Aosta, - 4 gradi a Bergamo, - 3 gradi a Milano, - 4 gradi a Torino, - 3 gradi a Bologna, - 6 gradi a Bolzano, - 3 gradi a Verona. Attenzione dunque alla formazione di ghiaccio in molte zone del Nord.

ALLERTA-VALANGHE: DOMANI RISCHIO DI TIPO 3 SU QUASI TUTTE LE ALPI

Si consiglia di prestare la massima attenzione laddove vengano praticate attività di alpinismo o sci fuori pista sulle zone alpine. È scattato infatti l’allarme-valanghe. La causa va ricercata nei nuovi apporti nevosi cui si aggiunge, soprattutto per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, nel previsto rinforzo dei venti. In particolare, per domani (domenica 16 dicembre) si prevede un rischio 3 (tipo “marcato”) su quasi tutto l’arco alpino.



IN TRE GIORNI FINO A 10-12 GRADI IN PIU’ AL CENTROSUD

A partire da questo fine settimana arriveranno sul nostro Paese correnti più miti che, provenienti da Ovest, avranno il merito di far aumentare le temperature su tutto il nostro Paese, soprattutto al Centrosud. Ecco quale sarà il divario tra le temperature massime registrate giovedì scorso (13 dicembre) e quelle previste per oggi (sabato 15 dicembre) in alcune città del Centrosud:

- Ancona da 5 gradi a 13 gradi,

- Firenze da 3 gradi a 14 gradi,

- Roma da 8 gradi a 18 gradi,

- Bari da 10 gradi a 18 gradi,

- Napoli da 11 gradi a 19 gradi,

- Taranto da 10 gradi a 17 gradi,

- Messina da 13 gradi a 16 gradi,

- Cagliari da 14 gradi a 19 gradi.