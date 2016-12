Maltempo, ancora gelo e neve al nord

foto Da video Correlati Le previsioni meteo in diretta

16:04 - Continua il maltempo sul nord Italia: la neve scende copiosa sulle autostrade di Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia. In particolare Autostrade per l'Italia informa che i tratti interessati sono la A4 Torino-Milano, la A5 Aosta-Courmayeur, la A21 Torino-Piacenza e la A6 Torino-Savona. A causa del gelo disagi anche alla circolazione dei treni, con l'interruzione delle linee Genova-Torino e Genova-Milano.

Anche la linea ferroviaria La Spezia-Genova è interrotta all'altezza di Corniglia, nello Spezzino, per allagamento di una galleria. Inizialmente nella galleria Biassa, interessata dall'allagamento, i treni circolavano in direzione alternata su un solo binario. Ma la situazione si è aggravata e per motivi di sicurezza la circolazione è stata interrotta.



Esondazioni, allerta nel Pisano

Allerta per un'ondata di piena del Serchio e dell'affluente Ozzeri, il canale lungo il quale, a Rigoli, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa), il 4 dicembre ha ceduto un argine ed è crollato un ponte. "La portata prevista - spiega il sindaco Paolo Panattoni - è di 900 metri cubi al secondo che non dovrebbe creare particolari problemi. Tuttavia noi abbiamo già avvisato degli eventuali rischi tutti i cittadini che abitano nella zona".



Nel punto dove si sono verificati i crolli i lavori sono proseguiti insiemealle ricerche di Francesco Gabbriellini, l'anziano disperso in seguito al cedimento delle sponde.