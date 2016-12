foto Ansa

- Per non pagare il ticket presentavano false certificazioni: così 213 persone sono finite nei guai in Liguria con l'accusa di aver frodato il Servizio sanitario nazionale. I controlli dell'operazione, denominata "Sanità per tutti" e condotta dalla guardia di finanza, hanno riguardato le prestazioni sanitarie e farmaceutiche richieste ed indebitamente fruite, a carico del Ssn, e le autocertificazioni per ottenere l'esenzione dal ticket.