foto Ansa 15:18 - Nessuna rapina. E' quanto sostengono dalla Procura di Udine. In una villetta di San Daniele del Friuli non ci sarebbe stato alcun reato lo scorso 9 dicembre quando una ragazza aveva detto di essere stata immobilizzata da due banditi mentre era sola in casa. - Nessuna rapina. E' quanto sostengono dalla Procura di Udine. In una villetta di San Daniele del Friuli non ci sarebbe stato alcun reato lo scorso 9 dicembre quando una ragazza aveva detto di essere stata immobilizzata da due banditi mentre era sola in casa.

La sorprendente verità è arrivata dopo gli accertamenti dei carabinieri sotto la direzione del pm della procura di Udine. L'attenzione di investigatori e inquirenti si è subito concentrata sulla ragazza, che ha raccontato dell'aggressione. Secondo indiscrezioni, la giovane, che ha 22 anni, potrebbe aver agito per attirare su di sé l'attenzione dei genitori. Al momento, per quanto si è appreso, la giovane non risulterebbe iscritta nel registro degli indagati, ma rischierebbe una accusa per simulazione di reato o procurato allarme. La ragazza aveva raccontato ai genitori e ai carabinieri di essere stata malmenata e legata a una sedia da due banditi che tentavano di costringerla a rivelare il luogo dove si trova la cassaforte di famiglia. La ragazza aveva anche sostenuto di aver resistito alle minacce e di essere riuscita a metterli in fuga sostenendo di aver azionato un sistema di allarme.