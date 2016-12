Problemi al cuore per la Hack, ma non si opera L'astrofisica: "Meglio campare poco, ma bene"

foto Ufficio stampa Correlati La Hack e il rinnovo della patente 14:52 - L'astrofisica novantenne Margherita Hack ha deciso di non operarsi al cuore nonostante un riacutizzarsi di alcuni problemi cardiaci. "Preferisco così, volevo stare in pace, inutile campare cinque anni di più male, meglio stare a casa con il mio lavoro e i miei animali", ha spiegato. E, non tralasciando una nota ironica, ha aggiunto, "faccio anche risparmiare l'Asl". - L'astrofisica novantenne Margherita Hack ha deciso di non operarsi al cuore nonostante un riacutizzarsi di alcuni problemi cardiaci. "Preferisco così, volevo stare in pace, inutile campare cinque anni di più male, meglio stare a casa con il mio lavoro e i miei animali", ha spiegato. E, non tralasciando una nota ironica, ha aggiunto, "faccio anche risparmiare l'Asl".

La scienziata, che sulla vicenda ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Piccolo, ha detto che le "è stata prospettata un'operazione ed ho detto no". "L'intervento - ha chiarito - sarebbe potuta essere risolutiva in un certo senso, ma presentava anche dei rischi: l'idea mi è venuta di notte, semplicemente. Mi sono resa conto che in ospedale mi mancavano la mia attività, mio marito, i miei animali e tutte quelle comodità, privacy compresa, che in ospedale non ci sono. Una vita a metà".



"Qui a casa - ha continuato l'astrofisica - magari al rallentatore, ma faccio le cose normali. E allora, ho pensato: un'operazione a rischio, un'altra degenza e poi una lunga convalescenza? No, come va va. Meglio un giorno da leoni". "La morte non mi fa paura, la perdita dell'autosufficienza sì", ha spiegato.