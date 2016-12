Maltempo, ancora neve su tutto il Nord

foto Meteo.it Correlati Neve al Nord anche in pianura

La situazione in Europa 10:23 - Un inverno degno di tale nome, per lo meno nella giornata di oggi. Dopo giornate caratterizzate da un clima polare, da ieri sera è tornata anche la neve in pianura al Nord. La causa della "nevicata di Santa Lucia" è la perturbazione numero 5 di dicembre che, nelle prossime ore, continuerà a imbiancare le nostre regioni settentrionali fino a quote pianeggianti. Piogge sparse, invece, al Centrosud, dove ci sarà un'attenuazione del freddo. - Un inverno degno di tale nome, per lo meno nella giornata di oggi. Dopo giornate caratterizzate da un clima polare, da ieri sera è tornata anche la neve in pianura al Nord. La causa della "nevicata di Santa Lucia" è la perturbazione numero 5 di dicembre che, nelle prossime ore, continuerà a imbiancare le nostre regioni settentrionali fino a quote pianeggianti. Piogge sparse, invece, al Centrosud, dove ci sarà un'attenuazione del freddo.

Domani arriverà quindi la perturbazione numero 6 di dicembre, accompagnata anch'essa da venti tiepidi: piogge e temperature in crescita quindi su gran parte del Paese, con nevicate soltanto sulle Alpi. Domenica, infine, giornata discreta con alternanza di sole e nubi; pochissime piogge solo all'estremo Sud e Isole. Le temperature, in ulteriore crescita, risulteranno al di sopra della norma al Centrosud.



PREVISIONE PER OGGI

Nella mattinata di oggi nubi ovunque con neve fino in pianura su gran parte del Nord a eccezione delle coste adriatiche e di quelle del Ponente ligure. Piogge sparse invece su regioni centrali, Campania, Gargano e versanti ionici di Calabria e Sicilia, con nevicate sull’Appennino Centrale oltre 1000-1200 metri. Nel pomeriggio ancora neve su Alpi, entroterra ligure e, mista a pioggia, anche sulla pianura lombarda; piogge sparse su coste liguri, Triveneto, Toscana, Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano, regioni meridionali. Temperature massime quasi invariate al Nord, in crescita nel resto del Paese. Ventoso al Centrosud per venti meridionali o di libeccio.



DOVE NEVICHERA' NELLE PROSSIME ORE

Nella mattinata di oggi, a causa della perturbazione numero 5 di dicembre in transito sulla nostra Penisola, avremo neve fino in pianura su tutto il Nordovest, con accumuli maggiori in Lombardia e Liguria. Neve anche in Emilia Romagna ed entroterra veneto, dove però la quota delle nevicate si andrà progressivamente alzando col passare delle ore.



Gli accumuli di neve, tra la sera di ieri e le prossime ore, saranno compresi tra 10 e 15 cm su alta pianura piemontese, Lombardia occidentale e Prealpi lombarde. Localmente, potremmo andare anche oltre i 15 cm.



Nel corso del pomeriggio i fenomeni nevosi si andranno affievolendo, diventando sempre più deboli e isolati. In particolare, sulle pianure del Nordovest la neve tenderà a trasformarsi in pioggia.



Tra la sera e la notte, infine, assisteremo a un nuovo peggioramento a causa dell’arrivo della perturbazione numero 6 di dicembre, che porterà neve fino in pianura soprattutto sul Piemonte occidentale: città come Torino e Cuneo, dunque, verranno nuovamente imbiancate. Avremo neve anche sul Piemonte orientale e sulla Lombardia, ma solo nella primissima fase del nuovo peggioramento: si tratterà peraltro di nevicate che non daranno luogo ad accumuli significativi. Col passare delle ore, poi, in queste zone la neve si trasformerà in pioggia.



Le nevicate continueranno a interessare invece tutto l’arco alpino.



SABATO 15 DICEMBRE 2012

Quella di sabato sarà una giornata caratterizzata da instabilità, con maltempo al Nordest e al Centrosud, tendenza al miglioramento invece al Nordovest. In particolare avremo piogge anche abbondanti e di forte intensità sul medio versante tirrenico e all’estremo Nordest: gli accumuli più importanti, ancora una volta, interesseranno Levante ligure, Toscana e Friuli Venezia Giulia.



DOMENICA 16 DICEMBRE 2012

Domenica registreremo un generale miglioramento. Ancora qualche nuvola al Centro e soprattutto al Sud, ma con poche piogge. Le temperature, ormai risalite, garantiranno un clima decisamente gradevole al Centrosud.



WEEKEND VENTOSO

Il fine settimana sarà caratterizzato da giornate piuttosto ventose, in particolare:

- Sabato 15 dicembre: venti di Libeccio, anche forti, su alto Adriatico, Toscana e Sardegna.

- Domenica 16 dicembre: venti occidentali, soprattutto al Sud e nelle Isole, andranno a “disturbare” il clima mite determinato dalle temperature sopra le medie del periodo.



FORTE RIALZO DELLE TEMPERATURE AL CENTROSUD

A partire dal fine settimana arriveranno sul nostro Paese correnti più miti che, provenienti da Ovest, avranno il merito di far aumentare le temperature su tutto il nostro Paese, soprattutto al Centrosud.



Ecco quale sarà il divario tra le temperature massime registrate ieri (giovedì 13 dicembre) e quelle previste per domani (sabato 15 dicembre) in alcune città italiane:

- Torino passerà da 2 gradi a 7 gradi,

- Venezia da 2 gradi a 10 gradi,

- Bolzano da 1 grado a 5 gradi,

- Ancona da 5 gradi a 12 gradi,

- Firenze da 3 gradi a 15 gradi,

- Roma da 8 gradi a 15 gradi,

- Bari da 10 gradi a 18 gradi,

- Napoli da 11 gradi a 17 gradi,

- Potenza da 5 gradi a 14 gradi,

- Taranto da 10 gradi a 17 gradi,

- Messina da 13 gradi a 19 gradi,

- Cagliari da 14 gradi a 18 gradi.



DA UN CLIMA POLARE A UN CLIMA MITE PER IL PERIODO

Per tutta la prossima settimana, da un punto di vista termico, il clima dovrebbe mantenersi piuttosto mite rispetto a quello che abbiamo vissuto negli ultimi giorni, con un picco nelle temperature elevate previsto tra domani e domenica al Centrosud: sulle regioni centromeridionali, addirittura, nel weekend avremo temperature tipiche della prima metà del mese di marzo. Nel corso della prossima settimana, poi, i valori rientreranno nella norma, mantenendosi comunque più miti rispetto al clima polare degli ultimi giorni.