14:50

- Silvio Berlusconi è destinatario di un avviso di proroga delle indagini per altri sei mesi nell'ambito dell'inchiesta sulle escort. Il leader del Pdl è indagato a Bari, in concorso con l'ex direttore dell'Avanti, Valter Lavitola, per aver indotto l'imprenditore Gianpaolo Tarantini a rendere dichiarazioni mendaci alla magistratura nel procedimento sul giro di escort per le feste di Arcore.