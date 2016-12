Vaticano, quest'anno un presepe da 112mila euro

Le cifre sono state fornite nel corso di una conferenza stampa in Vaticano dal presidente della Basilicata, Vito De Filippo, e dal segretario del Governatorato, mons. Giuseppe Sciacca. Il presepe di quest'anno, realizzato dal maestro Francesco Artese con circa cento personaggi in terracotta su una superficie di circa 150 mq, è ispirato a vedute e scorci del territorio lucano, in particolare della città di Matera.





"Vatileaks non c'entra"

Dal Vaticano precisano inoltre che non c'è ''nessun rapporto'' tra la scelta della Santa Sede di affidare la realizzazione del presepe di Piazza San Pietro alla Basilicata e le recenti polemiche sui costi alimentate dalla rivelazione di documenti riservati durante il caso 'Vatileaks. ''E' esclusivamente il risultato dell'offerta della Regione Basilicata - dice monsignor Sciacca - che, con un minimo di buon senso, e' stata accolta. E' solo il frutto di questa iniziativa'', ha detto Sciacca.



Tra i documenti venuti alla luce durante la vicenda Vatileaks, c'erano anche le lettere al Papa del precedente segretario del Governatorato, mons. Carlo Maria Vigano', poi trasferito come nunzio a Washington, che nella denuncia di sprechi e corruzione negli appalti riferivano anche di costi esorbitanti per il presepe in Piazza San Pietro: nel 2009, 550 mila euro e l'anno successivo, dopo il suo intervento, la cifra piu' contenuta ma pur sempre cospicua di 300 mila euro.