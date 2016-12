Lascia il tuo segno! Nuova campagna solidale Hunziker e Bongiorno

Michelle Hunziker ci tiene a precisare che: “Il nome di questa campagna di sensibilizzazione, Lascia un Segno, è una dichiarazione d’intenti. Giulia Bongiorno e io siamo decise a lasciare un segno richiamando l’attenzione dell’opinione pubblica su quella che è ormai diventata a tutti gli effetti un’emergenza sociale".

Secondo i dati Istat, si è registrato un fortissimo incremento di questi episodi: mentre nel 2006 si stimavano in 6 milioni 743 mila le donne tra i 16 e i 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita, nel 2010 l’Istat ha presentato una nuova ricerca in cui risultava che la cifra di donne colpite era salita a 10 milioni 485 mila.

DoppiaDifesa, attraverso la consulenza e l’assistenza legale e psicologica che fornisce gratuitamente, si impegna ad offrire un aiuto concreto, a portare le donne ad acquisire consapevolezza di sé e a reagire, spiegando loro come proteggersi e come sottrarsi da chi le maltratta e le offende, da chi cerca di abusare di loro col pretesto di un chiarimento o di una seconda possibilità.

Anche quest’anno nel periodo di Natale la Fondazione ha lanciato un’iniziativa solidale: dal 9 al 31 dicembre 2012 è possibile aiutare DoppiaDifesa inviando un SMS solidale al numero 45504 da tutti i cellulari personali Tim, Vodafone, Wind, 3, PosteMobile, Coopvoce e Noverca, o chiamando e donando allo stesso numero da rete fissa Telecom Italia, Infostrada, Fastweb e TWT. Le donazioni (2 euro da cellulare e 2 o 5 euro da fisso) saranno utilizzate per sostenere le attività di accoglienza, consulenza, assistenza legale e psicologica alle vittime di violenze, abusi e discriminazioni che si rivolgono a Fondazione Doppia Difesa, soprattutto donne e madri.

Uno spot pubblicitario in cui compaiono altre facce note aiuterà a diffondere l’iniziativa.

Con questa campagna sms la Onlus della Hunziker e della Bongiorno intende raccogliere fondi per finanziare le attività della Fondazione stessa. Per l’anno 2013, Doppia Difesa stima di poter entrare in contatto con 2500 persone in difficoltà e di poterne seguire una buona parte attraverso consulenza e assistenza legale e psicologica. www.doppiadifesa.it