foto LaPresse 08:23 - Una maxi-operazione della Guardia di finanza del Gico di Venezia ha portato alla scoperta di un'organizzazione criminale composta da cinesi e insospettabili "colletti bianchi" italiani. La banda in pochi anni, grazie al traffico di clandestini e allo sfruttamento della prostituzione di cinesi, era riuscita a creare un impero economico. Undici le persone arrestate e sequestrati beni, tra cui un hotel, per una ventina di milioni di euro.

Sotto sequestro sono finiti anche 60 tra appartamenti, negozi, centri massaggi cinesi, auto di lusso e conti correnti bancari. Oltre cento le perquisizioni in tutto il Veneto. Più di 150 i finanzieri impegnati nell'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia lagunare.



Il meccanismo era quello di fare investimenti immobiliari e commerciali grazie ai soldi illeciti derivanti dallo svolgimento di pratiche di immigrazione o ricongiungimento familiare di cinesi, in parte poi avviati alla prostituzione, avvalendosi secondo le indagini della collaborazione di alcuni italiani esperti nello sfruttare al meglio il sistema burocratico che regola l'immigrazione.



Il sistema era capeggiato da Luca Pan Keke, detto "il Re di via Piave" (Mestre), che proprio in quella zona aveva avviato la sua attività, poi sviluppatasi in intere zone di altre città venete. Le indagini, supportate anche dal Secondo reparto (analisi e relazioni internazionali) del Comando generale della Gdf e dallo Scico, hanno portato all'emissione da parte del gip di Venezia di nove custodie cautelari in carcere, di due arresti domiciliari e tre divieti di dimora.